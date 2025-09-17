Alerta preventiva en La Araucanía por sistema frontal y posibles tormentas eléctricas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía, debido al inminente ingreso de un nuevo sistema frontal a la zona.
Según informó la autoridad, se espera que las condiciones meteorológicas adversas se mantengan por un período de al menos dos días, afectando principalmente a los sectores de la precordillera y la costa de la región.
La directora subrogante de Senapred, Consuelo Saldivia, confirmó la medida, señalando que "en consideración a estos antecedentes basados en la información técnica, Senapred ha declarado alerta temprana preventiva regional por tormentas eléctricas a contar de esta fecha y hora, y hasta que las condiciones lo ameriten".
La autoridad emitió una serie de recomendaciones para que la población tome los resguardos necesarios durante el evento climático. Entre las principales medidas se encuentran:
Debido a la coincidencia de este evento con las festividades patrias, se ha hecho un llamado especial a las familias que planean disfrutar de las celebraciones para que mantengan y extremen las medidas preventivas.
Finalmente, desde la entidad se indicó que los diferentes comités comunales de emergencia ya se encuentran activados y en plena coordinación con Senapred para responder a cualquier eventualidad que pueda surgir a raíz de este sistema frontal.