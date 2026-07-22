Casi 180 mil clientes siguen sin agua potable en la Región de Coquimbo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres reportó esta noche de miércoles que 176 mil 991 clientes permanecen sin suministro de agua potable en la Región de Coquimbo, concentrados en la conurbación La Serena-Coquimbo y en las comunas de Andacollo y de Ovalle.

Acompañado de la directora de Senapred, Alicia Cebrián, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó en un punto de prensa que en Andacollo hay instalados ocho estanques para suministro alternativo, pero "ha sido difícil acceder a los lugares" más golpeados por el temporal.

En La Serena y Coquimbo también "hubo, especialmente hoy día (miércoles), mayor dificultad para poder establecer y afianzar el mecanismo de distribución alternativa".

Por tal motivo, durante este jueves se reforzará y se espera "llegar a 200 puntos de entrega", y aumentar asimismo el número de camiones aljibe de 36 a 50.

Pavez anunció también que el 50 por ciento de Ovalle tendrá este jueves agua no potable -y el viernes el 100 por ciento- con "fines sanitarios".

Por el momento no hay una fecha definida para la reposición total del suministro y la empresa Aguas del Valle solicitó comprensión a la comunidad.

El gerente general de la sanitaria, José Luis Murillo, detalló que "el problema que tenemos ahora mismo, el cuello de botella, no son los camiones como tal, sino todo el circuito y la logística con las complicaciones que tenemos en cuanto a nuestra propia red de abastecimiento para llenar los camiones y también los problemas viales que hay".

"Además, hay mucha gente esperando el agua; por tanto, cuando llenamos un estanque se vacía inmediatamente y tienen que esperar dos o tres horas hasta que se vuelve a llenar", argumentó el ejecutivo.

Mejoras en conectividad

El Gobierno destacó que esta jornada se logró conectar a todas las comunas de la Región de Coquimbo, y lo propio se hizo en la Provincia de Huasco (Región de Atacama), lo que ayuda a los trabajos de despeje y a la reposición de servicios básicos.

Además, el Gobierno decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la comuna de Tierra Amarilla (Provincia de Copiapó), bajo el mando del general Claudio Paredes como jefe de la Defensa Nacional.

Todo el resto de esta semana las clases seguirán suspendidas en la Provincia del Huasco, en la comuna de Tierra Amarilla y en la Región de Coquimbo.

El subsecretario añadió que hasta esta noche de miércoles había 21.450 clientes sin energía eléctrica en la Región de Coquimbo, y 7.174 de ellos en esa condición por más de 72 horas. En la Región de Valparaíso, en tanto, hay unos 2.000 clientes sin luz hace tres días.

Una de las zonas aisladas por cortes en caminos interiores provocados por rodados y aludes es Totoralillo Alto, en la comuna de Coquimbo, donde tras varios días incomunicados logró arribar un convoy municipal con suministros de emergencia.

La presidenta de la junta de vecinos del sector, Manova Pérez, enfatizó la urgencia del apoyo: "Al estar los caminos rotos, los vecinos no pueden salir. Hay muchos vecinos que tienen bebés o familiares postrados, además de personas con sus vehículos enterrados. Esta ayuda viene muy bien porque abarca necesidades básicas como pañales y agua embotellada", relató.

Víctimas fatales se mantienen en 13

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, añadió que el conteo oficial mantiene 13 personas fallecidas, cuatro personas desaparecidas (tres menos que el martes, gracias al rescate en el Cajón del Maipo), 3.532 damnificadas entre Atacama y La Araucanía, 1.553 albergadas y 61 mil 557 aisladas.

Hay, además, 150 viviendas destruidas, 3.750 con daño mayor, 22.030 con daño menor y 3.121 con "daños en evaluación".

Este miércoles no se enviaron nuevos mensajes SAE, y desde el inicio del evento, el 14 de julio, se han enviado 162 mensajes; la mayoría en Coquimbo (71), Atacama (59) y Valparaíso (23), detalló Cebrián.