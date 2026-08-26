Colapso de estero en Constitución mantiene aisladas a unas 10 mil personas

La llegada de un nuevo sistema frontal a la zona sur del país ya complica a la Región del Maule, específicamente a la comuna de Constitución, donde el colapso del estero Centinela mantiene a unas 10 mil personas aisladas en la población del mismo nombre.

La única vía del sector quedó intransitable producto del desborde de este cauce, y las alternativas para abandonar el sector son escalar un cerro, o tomar un segundo camino que está en muy malas condiciones.

Por lo pronto, la contingencia ya obligó al colegio Eduardo Martín Abejón a suspender las clases para este miércoles.

En paralelo, toda la Región del Maule está bajo alerta amarilla por riesgo de crecidas, dado que solo en las últimas 24 horas han caído 40 milímetros de lluvia en la zona.

La gran cantidad de preciptaciones en ese territorio también llevó a la apertura de compuertas de la Central Hidroeléctrica Colbún, en la comuna homónima.

Monitoreo activo en La Araucanía y Los Ríos

Más hacia el sur, el Senapred ha declarado Alerta Temprana Preventiva por viento y lluvia en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, y las autoridades realizan un monitoreo activo por eventuales afectaciones en puntos críticos.

En Los Ríos, se espera la caída de unos 120 milímetros de agua de aquí al sábado, y en ese marco, la vigilancia de las autoridades se enfoca en "Corral, por las remociones en masa que ha presentado; la costa de Valdivia, en el sector de Niebla; La Unión, por los aumentos de caudal del río, y la comuna de Los Lagos, en el sector de Las Lajas", puntualizó la delegada presidencial regional, Vicky Carrasco.

Por su parte, en La Araucanía, el alcalde de Teodoro Schmidt, Baldomero Santos, dijo estar "muy preocupado por la situación de la red vial", específicamente la Ruta S-60, que une a su comuna con las de Freire y Toltén, pues "se encuentra con eventos de significativa magnitud, lo que hace que en cualquier momento pueda haber un accidente".

"Significa que los buses subsidiados por el Gobierno no pueden transitar dado el mal estado de los caminos", alertó.