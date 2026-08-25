El alcalde de Corral, Claudio González, advirtió en El Diario de Cooperativa que el nuevo sistema frontal que ya afecta a la Región de Los Ríos, podría tener consecuencias similares a las del temporal que golpeó a su comuna el 7 y el 8 de julio.

"Lo que preocupa es la cantidad de agua que cae en poco tiempo, porque ahora vino un aguacero tan potente que ya subió abruptamente los niveles de los cauces", observó la autoridad, además de dar cuenta de "la susceptibilidad de los cerros de Corral ante eventuales remociones en masa", eventos que la vez pasada llegaron a 60 en total, según el municipio.

Con todo, "eventualmente podríamos estar en situaciones similares" a las reportadas a principios de julio, que dejaron a la comuna completamente aislada.

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