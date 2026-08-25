Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago17.9°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Los Ríos

Nuevo temporal en Corral: Alcalde teme que se repita el desastre de julio

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: DPR Los Ríos (archivo)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El alcalde de Corral, Claudio González, advirtió en El Diario de Cooperativa que el nuevo sistema frontal que ya afecta a la Región de Los Ríos, podría tener consecuencias similares a las del temporal que golpeó a su comuna el 7 y el 8 de julio.

"Lo que preocupa es la cantidad de agua que cae en poco tiempo, porque ahora vino un aguacero tan potente que ya subió abruptamente los niveles de los cauces", observó la autoridad, además de dar cuenta de "la susceptibilidad de los cerros de Corral ante eventuales remociones en masa", eventos que la vez pasada llegaron a 60 en total, según el municipio.

Con todo, "eventualmente podríamos estar en situaciones similares" a las reportadas a principios de julio, que dejaron a la comuna completamente aislada.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados