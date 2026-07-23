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Tópicos: País | Tiempo

Corte obliga a Chilquinta a reponer de inmediato el suministro de energía en La Calera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Justicia de Valparaíso resolvió que, de no poder concretarse, la empresa debe proveer y mantener operativos generadores.

Corte obliga a Chilquinta a reponer de inmediato el suministro de energía en La Calera
 Poder Judicial
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En forma unánime, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a la empresa Chilquinta Energía SA proceder "de inmediato a la reposición del suministro eléctrico en los sectores de la comuna de La Calera afectados por la interrupción desde el jueves de la semana pasado, 16 de julio".

La Tercera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Vicente Hormazábal e Ingrid Alvial, y el abogado (i) Enrique Letelier- acogió a tramitación el recurso de protección interpuesto por el alcalde de la comuna de La Calera, Johnny Piraino.

"Atendido el mérito de los antecedentes, ha lugar a la orden de no innovar solicitada. En consecuencia, mientras dure la tramitación del recurso, la recurrida (Chilquinta) deberá reponer de inmediato el suministro cuya suspensión se denuncia", dice el fallo.

Además, "en caso de no ser ello materialmente posible, deberá incorporar y mantener operativos generadores eléctricos en los lugares señalados por la parte recurrente en su libelo, mientras subsistan las circunstancias que motivan la presente medida".

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