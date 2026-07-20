Delegada confirmó que hay 22 mil personas aisladas en la Región de Atacama

La delegada presidencial de Atacama, Sofía Cid, confirmó en Cooperativa que hay 22 mil personas aisladas en la región producto de las fuertes lluvias registradas durante los últimos días.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Cid manifestó que "hasta el día de ayer teníamos alrededor de 22 mil personas aisladas, pero ojo con eso, porque son sectores bien especiales, por ejemplo Alto del Carmen son casi 4.800 personas que tenemos aisladas, porque la conexión con ellos es una sola carretera, la cual se va limpiando, pero como tenemos quebradas activas se va tapando nuevamente el camino y por eso que no hemos podido restablecer la conectividad".

"En términos de albergues, tenemos 306 personas albergadas en las distintas comunas que han sido afectadas por la lluvia", detalló.

Cid insistió en que "el estado de catástrofe no lo necesitamos y no lo evaluamos nosotros a nivel regional, es una evaluación que se hace a nivel central, pero estamos operativos, estamos trabajando, no estamos con falta de recursos, no hemos tenido ningún impedimento y estamos trabajando con las Fuerzas Armadas y de Orden, que en el fondo es lo que te da el estado de catástrofe, esas facilidades".