Maipú es una de las comunas más afectadas por las repentinas e intensas lluvias que aquejan a la Región Metropolitana desde el sábado, en plena época estival.

En este escenario, uno de los sectores duramente golpeados por las inundaciones fue la Villa Isabel Riquelme, donde viviendas ubicadas en el primer piso de edificios residenciales sufrieron "pérdidas millonarias" de electrodomésticos y vehículos, relataron las víctimas.

"Empezamos a ver que el agua subía y subía en el living-comedor, la cocina, el patio, el piso flotante, se salía del marco de las puertas. Los niños pedían ayuda y fue todo muy rápido", contó a Cooperativa una vecina.

Otra relató: "Esto fue una cosa terrible, uno nunca pensaba que iba a pasar esto un verano. Como digo, hay una pérdida total: la gente en el primer piso perdió sus cosas".

Otra víctima, identificada como Fernando Mendoza, contó que un deslizamiento de tierra botó una pared de su casa -ubicada en la esquina de las calles Chile con República- y dejó el living inhabitable.

Por último, desde Carabineros aseguraron que contemplan realizar patrullajes preventivos para evitar posibles robos en las viviendas anegadas. Escucha el reporte completo del periodista Pablo Rivera.

