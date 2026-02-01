Maquinaria despeja calles anegadas en Las Condes
Publicado:
Fotos Destacadas
El triunfal estreno de U. de Concepción en la Liga de Primera tras batir al campeón Coquimbo Unido
Limache volvió a ser la "bestia negra" de Colo Colo y celebró con un triunfo en Valparaíso
La alegría de Rybakina contrastó con la desazón de Sabalenka en el Abierto de Australia
Fotos Recientes
La formación de la UC para su debut por la Liga de Primera ante La Serena
Maquinaria despeja calles anegadas en Las Condes
Carlos Alcaraz festejó su primer título en el Abierto de Australia ante Novak Djokovic
Las fuertes lluvias que afectaron a la Región Metropolitana este sábado dejaron anegadas las calles de Las Condes, específicamente, en el sector de San Carlos de Apoquindo, donde las precipitaciones causaron el desborde del canal colindante a la calle Quebrada Honda, donde personal municipal trabaja en el despeje con maquinaria y voluntarios.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados