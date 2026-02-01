Las fuertes lluvias que afectaron a la Región Metropolitana este sábado dejaron anegadas las calles de Las Condes, específicamente, en el sector de San Carlos de Apoquindo, donde las precipitaciones causaron el desborde del canal colindante a la calle Quebrada Honda, donde personal municipal trabaja en el despeje con maquinaria y voluntarios.

