Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago23.5°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Maquinaria despeja calles anegadas en Las Condes

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Las fuertes lluvias que afectaron a la Región Metropolitana este sábado dejaron anegadas las calles de Las Condes, específicamente, en el sector de San Carlos de Apoquindo, donde las precipitaciones causaron el desborde del canal colindante a la calle Quebrada Honda, donde personal municipal trabaja en el despeje con maquinaria y voluntarios.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados