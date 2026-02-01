Una sorpresiva lluvia de verano afectó este sábado a Santiago, provocando inundaciones y aluviones en algunas comunas de la capital. El fenómeno se dio en un corto periodo de tiempo y estuvo acompañado de tormentas eléctricas y altas temperaturas, en un contexto poco habitual para la zona central en esta época del año.

El climatólogo de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, explicó en Cooperativa que el evento estuvo asociado a una baja segregada, es decir, una masa de aire frío en altura que genera fuerte inestabilidad al contrastar con el aire cálido en superficie. Esto da origen a precipitaciones muy localizadas, donde puede llover intensamente en algunas comunas mientras en otras incluso se mantiene el sol.

Según el académico, este tipo de episodios no es inédito, pero sí se está volviendo más frecuente producto del cambio climático, que aumenta la variabilidad del clima. Cordero advirtió que, aunque Santiago seguirá teniendo veranos mayoritariamente secos, es esperable que se repitan jornadas con lluvias intensas,

