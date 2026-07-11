El geógrafo Simón Inzunza, de la agrupación Riesgo Cero, abordó en Cooperativa las medidas de preparación que la población puede tomar a la hora de tener que enfrentar las breves pero intensas y repentinas lluvias que están pronosticadas para el país, en el marco de la inminente llegada de "El Niño Godzilla".

"La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) establece que para el trimestre julio-agosto-septiembre vamos a tener temperaturas sobre lo normal y precipitaciones sobre lo normal, principalmente desde la zona de Valparaíso hacia el sur (...). Es decir, posiblemente vamos a tener este año lluvia en lugares donde cae nieve, y eso puede aumentar el caudal de los ríos y provocar otras emergencias", alertó el experto.

Ante ese escenario, "lo ideal son tres elementos clave: primero, estar informado por los canales oficiales; ver, por ejemplo, el pronóstico de la DMC, que en ocasiones también establece alarmas meteorológicas", señaló.

"Segundo, estar alerta la alerta SAE, que es este pitido que nos indica (en los celulares) que tenemos que evacuar si estamos en una zona expuesta; y, por último, es importante que cada persona debe contar con un kit de emergencia, como una mochila con provisiones básicas, agua, alimentos y documentos, por si tenemos que evacuar", aconsejó Inzunza.

Además, recordó que Senapred "establece una serie de lineamientos donde señala que si hay una lluvia intensa -'lluvia cortina', como llamamos, pues con ella casi no se ve lo que ocurre a metros de nosotros- o un movimiento o sonido de muchas piedras, también es posiblemente una señal que nos indica que tengamos que evacuar" a una zona segura o "verticalmente".

Por último, el geógrafo advirtió que hay "brechas importantes" en el país respecto a preparación y evacuación ante estas emergencias, y propuso establecer planes "similares a lo que ocurre con tsunamis en la costa. Siempre cuando se va a la playa se ve la señalética (de peligro) que está en la calle; sería ideal también realizar eso mismo, pero con otras amenazas como inundaciones fluviales por desbordes, así como también remociones en masa", además de conseguir radares meteorológicos.

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