La doctora Loreto Vergara, directora del Centro Metropolitano de Sangre, advirtió un déficit de reservas en los hospitales de la Región Metropolitana, donde actualmente se recibe apenas la mitad de las 400 donaciones diarias para un funcionamiento óptimo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la especialista explicó que en este período "el consumo se ha incrementado de manera importante, estamos hablando de alrededor del 10%, y esto ha sucedido en hospitales de alto consumo que mantienen aportes de donantes bastante por la mitad de lo que necesitan. Esa balanza no cuadra y finalmente va afectando los niveles de abastecimiento de stock que consideramos para todos los establecimientos".

"Restringimos el número de unidades y el hospital va a tener que decidir a qué paciente se lo puede aplicar finalmente, estamos funcionando de esa forma: postergando y retrasando transfusiones y, probablemente, puede suceder que retrasemos cirugías", alertó.

La doctora hizo un llamado urgente a la ciudadanía a donar de manera altruista y permanente, sin esperar a que un familiar lo necesite. Los interesados pueden agendar su hora en el sitio web donasangre.minsal.cl o acudir a la Casa del Donante en Vitacura 0115.

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