ENEL activó teléfonos de emergencia ante sistema frontal

ENEL Distribución activó su plan de emergencia ante el sistema frontal que llegará a la Región Metropolitana este miércoles y reforzó sus recursos técnicos, operaciones y de atención al cliente, con la finalidad de responder de manera oportuna ante eventuales contingencias.

La empresa precisó que aumentará la disponibilidad de recursos técnicos en terreno hasta nueve veces en comparación a una jornada normal y reforzará en 20 veces su capacidad de atención al cliente. Por ello, dispuso de las líneas de WhatsApp +56 9 9444 7606, y el Call Center 600 696 0000 y 800 800 696.

La compañía además recomendó mantenerse alejado de cables cortados, postes dañados o cualquier instalación eléctrica que pudiera encontrarse energizada, evitando intervenir o acercarse al lugar y reportando inmediatamente la situación a través de los canales oficiales.

Asimismo, en el marco de su Plan Invierno 2026, incorporó 460 nuevos equipos de telecontrol, que se suman a los 3.600 actualmente operativos; la instalación de sensores inteligentes y 16 nuevos alimentadores; la inspección de más de 1.400 kilómetros de redes mediante drones, y la ejecución de 82.000 podas preventiva en coordinación con los municipios durante el año.

Por otro lado, la empresa informó que monitorea la continuidad de suministro de sus clientes electrodependientes registrados y mantiene reforzados por los protocolos de atención prioritaria establecidos para este tipo de contingencias.

Por ello, dispone de canales de contactos exclusivos y cuenta con equipos de respaldo, como baterías y grupos electrógenos, para apoyar la gestión de los casos priorizados durante eventuales interrupciones del suministro.