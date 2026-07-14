Autoridades toman medidas preventivas ante tren atmosférico que afectará desde Atacama a Los Ríos

Ante el sistema atmosférico que afecta esta semana a gran parte del país, autoridades de Gobierno y regionales han tomado diversas medidas preventivas para hacerle frente al fenómeno que se extiende desde este martes hasta el domingo y del que se espera hasta 80 milímetros de lluvia en un día en algunos sectores.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ya decretó alerta temprana preventiva en todas las regiones desde Atacama hasta Los Ríos. Las regiones del Maule y el Biobío serán las más afectadas, mientras que en la Región Metropolitana las precipitaciones se concentrarán entre el viernes de madrugada hasta el domingo 19 y se espera que caigan entre 100 y 150 milímetros de agua.

Ante el fenómeno del Niño, las autoridades trabajan desde enero en el plan de invierno, que destina casi 470 millones de dólares para reformas las medidas preventivas como limpieza de alcantarillados y el despeje de nieves. Para estos días se dispondrán alrededor de 2.000 funcionarios y 1.300 máquinas para mitigar los efectos del sistema frontal.

Desde la quebrada de Macul, el Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a que "si hay algún lugar donde algún alcalde, algún gobernador estime que falta algo por hacer, más que criticar, ayúdenos a resolver (...) Si estima que no se ha prestado la atención suficiente en el tema preventivo, estamos a disposición".

El Mandatario inspeccionó los trabajos de limpieza y retiro de sedimentos en la Quebrada de Macul, donde los trabajos comenzaron el 25 de junio.

No obstante, el Gobierno informó que hay una instrucción de acuartelamiento preventivo para disponer de medios militares en casos y lugares que sean necesarios.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que "en la Región Metropolitana hay un despliegue grande de trabajos que se hicieron previo a este sistema frontal en el Río Mapocho, en distintas quebradas, en distintas calles, limpieza. Pero aun así tenemos lugares donde posiblemente van a estar afectados".

"Para la Región Metropolitana en particular hay 22 cuadrillas disponibles de funcionarios de Serviu y municipales, con motobombas, con camiones hidrojet, de manera de poder enfrentar cualquier inundación prontamente", aseguró.

Por otro lado, 31 municipios suspendieron las clases para algunos de los días que durará el sistema frontal, los que variarán entre las distintas regiones del país.

Valparaíso: Se espera la caída de 150 milímetros de lluvia

En la Región de Valparaíso la situación es similar a la Metropolitana, donde se esperan cerca de 150 milímetros de lluvia durante el sistema frontal, lo que ha hecho que los municipios adopten distintos planes de contingencia, ya que, las precipitaciones serán acompañadas de marejadas y vientos fuertes.

"Las condiciones de viento serán sostenido de 30 nudos —estamos hablando de 60 kilómetros por hora— con rachas de hasta 45 nudos —90 kilómetros por hora—. Esto generará rompiente en el borde costero catalogadas como marejadas anormales", explicó Gonzalo Espinoza, jefe del Servicio Meteorológico de la Armada.

En Viña del Mar, las autoridades esperan la respuesta del Serviu respecto a los socavones en el sector de Reñaca, donde adelantaron que se realizaron trabajos preventivos de despeje de material de construcción.

La alcaldesa Macarena Ripamonti precisó que además se realizó "la limpieza de cauces, de más de mil sumideros y la recuperación de una centena de espacios públicos, entre ellos muchas quebradas que estaban llenas de materiales, escombros, en fin, basura".

"Esto va sumado al mantenimiento de diferentes estaciones meteorológicas —tenemos más de seis en diferentes puntos de la comuna— de modo tal que podemos ir monitoreando la carga hídrica, los vientos, de manera muy específica para desplegar a los equipos de gestión de riesgo de desastres de manera muy estratégica en el territorio y así ocupar muy bien los recursos también humanos del municipio", precisó.

En la comuna de Valparaíso, se han retirado alrededor de 440 toneladas de residuos de cara al sistema frontal.

Coquimbo: Alcaldes solicitan que se libere el 2% de los fondos de emergencia

Autoridades regionales de Coquimbo se reunieron este martes en un Cogrid con el delegado presidencial y autoridades de Senapred, donde los alcaldes solicitaron la liberación del 2% de los fondos de emergencia para el sistema frontal que se acerca al territorio.

Los jefes comunales solicitaron los fondos para la también denominada fase de reconstrucción, porque estiman que la cantidad de agua que va a caer en la región dejará una situación de caminos cortados, anegamientos y afectará a las zonas rurales.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, explicó que "solicitar el 2% de emergencia es para que tengamos los recursos disponibles desde los municipios para tener maquinarias, porque no todos tienen maquinaria. Necesitamos las maquinarias para después recuperar, necesitamos habilitar también seguramente los servicios de los APR (Agua Potable Rural) o los servicios sanitarios. Vamos a tener que ir a limpiar quebradas, reconstruir, que hacer muchas cosas".

En una línea similar, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, manifestó preocupación de "cómo vamos a accionar cuando venga la emergencia y lo que tenemos que hacer para reconstruir después de la emergencia. Entonces son tres líneas que hay que trabajar con mucha intensidad. Lo primero, es hacer el llamado a la comunidad que se resguarde, la suspensión que le hemos pedido al delegado presidencial de todo tipo de actividad".

La alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, apuntó que "no tenemos maquinaria, estamos tratando de arrendar, y también se le solicitó al delegado poder acelerar el decreto de emergencia que nos permite también tener más herramientas con los pocos recursos que tenemos las comunas pequeñas, pero poder para poder hacer contratación directa".