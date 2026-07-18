Cristián Ramírez, consultor de riesgos de desastres de la Mutual de Seguridad, abordó en Cooperativa los efectos del intenso sistema frontal que ha afectado desde la zona norte y el sur del país, y aseguró que se trata "probablemente del evento más importante desde 1997".

El experto también se refirió a las falencias respecto a la prevención y detalló las necesidades para enfrentar futuras emergencias ante este tipo de fenómenos climáticos.

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