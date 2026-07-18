Experto y el sistema frontal: "Es probablemente el evento más importante desde 1997"
Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: EFE (referencial)
Cristián Ramírez, consultor de riesgos de desastres de la Mutual de Seguridad, abordó en Cooperativa los efectos del intenso sistema frontal que ha afectado desde la zona norte y el sur del país, y aseguró que se trata "probablemente del evento más importante desde 1997".
El experto también se refirió a las falencias respecto a la prevención y detalló las necesidades para enfrentar futuras emergencias ante este tipo de fenómenos climáticos.