El meteorólogo Roberto Rondanelli, académico de la Universidad de Chile y director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), advirtió que las precipitaciones continuarán afectando con mayor intensidad a las regiones de Coquimbo y Atacama, donde el sistema frontal permanecerá prácticamente estacionario durante las próximas 48 a 72 horas.

En conversación con Cooperativa, el especialista explicó que la mayor preocupación se concentra en el sur de Atacama, debido a que los suelos ya están saturados y aún se esperan importantes acumulados de lluvia. Además, señaló que las condiciones que dieron origen al evento responden a la combinación del fenómeno de El Niño, la oscilación Madden-Julian y el cambio climático, que incrementa la humedad disponible en la atmósfera.

Respecto de la zona central, Rondanelli indicó que la Región Metropolitana y Valparaíso tendrán una pausa en las precipitaciones durante el fin de semana, aunque no descartó chubascos aislados.

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