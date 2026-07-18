21:49 - | Autoridades hacen un llamado a alcaldes y parlamentarios a canalizar requerimientos de ayuda a través de las delegaciones regionales y los COGRID para actuar de forma ordenada.

21:49 - | Gobierno refuerza presencia militar en la Región de Coquimbo para dar una respuesta más pronta a los requerimientos de la comunidad ante el avance del sistema frontal.

21:49 - | Se mantienen alertas rojas por amenaza de desborde en las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota (Valparaíso), María Pinto (RM) y Tierra Amarilla (Atacama).

21:49 - | Ministro Alvarado: "En una emergencia el Gobierno no escatima nada. Lo único que hace es ir priorizando en función del grado de afectación y entregando los medios humanos y materiales".

21:49 - | Ministro Alvarado sobre apoyos en zona norte: "Se está reforzando la disponibilidad de medios aéreos que, a partir de las 6:30 de la mañana, van a abordar todos aquellos casos que pueden estar pendientes".

21:48 - | Senapred alerta: "Les pedimos a las personas mantenerse alejadas de cursos de agua y de lugares que han sido afectados por remociones en masa, porque todavía pudieran representar algún riesgo".

21:45 - | Problemas de agua potable: Se reportan 12.230 clientes sin suministro en Coquimbo y 1.298 en Quillota. En esta última comuna, la interrupción se debe a una rotura de matriz.

21:45 - | Cerca de 261.754 clientes se encuentran sin suministro eléctrico entre Atacama y La Araucanía. La mayor concentración de afectados se registra en la Región de Valparaíso.

21:45 - | A nivel nacional, 969 personas permanecen albergadas. En cuanto a daños habitacionales, se reportan 20 viviendas destruidas y 412 con daño mayor tras el paso de las lluvias.

21:45 - | Senapred entrega balance actualizado por sistema frontal: se registran 4 personas fallecidas, 5 lesionadas y una persona desaparecida en la Región del Maule

21:39 - | Subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte: Se ha aplicado 443 fichas FIBE: El 86,5% de las viviendas evaluadas presentan nivel de daño

21:31 - | Subsecretario Pavez: Cerca de 25 personas fueron rescatadas desde distintos lugares de zonas interiores de la Región de Coquimbo

21:30 - | Subsecretario Pavez: En la R. de Coquimbo concentra nuestro principal esfuerzo operativo: continuidad de agua potable, evacuaciones, recuperación de conectividad y apoyo sanitario

21:26 - | Subsecretario Pavez: En Atacama, el foco está en recuperar la conectividad de la Provincia de El Huasco y asegurar el abastecimiento de sus localidades interiores

21:24 - | Biministro Alvarado: En Penco, Región del Biobío, hemos aplicado las fichas FIBE de los hogares afectados por salida de mar. La próxima semana entregaremos una ayuda de un bono de recuperación de enseres

21:21 - | Biministro Alvarado: Hemos tomado la decisión de solicitar el apoyo humanitario de FF.AA. en la Región de Coquimbo, especialmente en las comunas de Illapel, Salamanca y La Serena

21:21 - | Biministro Alvarado: Anunciamos suspensión de clases en toda la Región de Valparaíso, zona continental, Isla de Pascua queda fuera de esta medida

21:21 - | Biministro Alvarado: Hemos resuelto suspender las clases para este lunes 20 en todos los establecimientos de educación en la Región de Coquimbo y Provincia del Huasco, en la Región de Atacama

21:14 - | Biministro Alvarado: La Región de Coquimbo mantiene alerta roja en todo su territorio y la Provincia del Huasco, en la Región de Atacama

21:11 - | Senapred solicitó evacuar sector La Ensenada, en la comuna de Ovalle (Región de Coquimbo), por desborde del Río Grande %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Grande, #SENAPRED solicita evacuar sector La Ensenada, en la comuna de #Ovalle, Región de Coquimbo.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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21:10 - | Gobernador de Coquimbo, Cristobal Juliá: Tenemos 51 albergues habilitados, más de 200 personas se encuentran allí

21:09 - | Gobernador de Coquimbo, Cristobal Juliá: "Dependemos del Mineduc respecto a una eventual suspensión de clases para el lunes, sería prudente que no se envíen los niños a clases ese día, es arriesgar de más"

21:09 - | Gobernador de Coquimbo, Cristobal Juliá: "Llevo 20 años trabajando como meteorólogo acá en la región. Nunca me había tocado hacer un pronóstico de esto, experimentar esto"

21:09 - | Gobernador de Coquimbo, Cristobal Juliá: "Tenemos una cantidad de puentes cortados, caminos cortados, quebradas que han descendido, rodados en los caminos... está muy difícil transitar"

21:09 - | Gobernador de Coquimbo, Cristobal Juliá: "Todas las quebradas que existen en esta región se han estado activando. Esto no resiste mucho, se ha perdido un poco el control, pero estamos todos desplegados en terreno en distintos puntos"

21:09 - | Gobernador de Coquimbo: "Hemos tenido rescate aéreo de distintas personas en distintos lugares. Hoy día una persona cayó al río Elqui, que venía con un caudal que no se veía hace por lo menos 30 o 40 años atrás. También en el estero Punitaqui",

21:08 - | Gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá: "Está en el temor latente de muchas familias producto del desborde de los ríos, de canales. Acá tenemos varios canales de regadío que se han desbordado"

21:08 - | Alcalde de Cerrillos por filtraciones en Condominios Don Orione 1 y 2: "Son filtraciones de agua por este temporal de mucha agua que cayó acá en Cerrillos, pero también es la oportunidad de corregir los problemas"

21:08 - | Ministro Poduje por filtraciones en condominios Don Orione 1 y 2: "Somos socios de las empresas y queremos hacer buenas alianzas con las empresas. Cuando no nos cumplen, tenemos que ponernos pesados porque esa es la única forma"

21:08 - | Ministro Poduje por problemas en condominios Don Orione 1 y 2: "Es inaceptable. Un edificio nuevo no tiene que tener estos problemas. Puede haber problemas, siempre hay problemas. ¿Qué es lo que importa? Que se resuelva"

20:40 - | A solo tres meses de haber recibido sus llaves, los residentes de los condominios Don Orione 1 y 2 en la comuna de Cerrillos enfrentan graves problemas de infraestructura tras el reciente sistema frontal

20:39 - | Según el último reporte entregado por la Armada en la Región de Valparaíso, en promedio cayeron 137 milímetros de agua y se registraron hasta olas de hasta 10 metros de altura

20:39 - | Delegado Manuel Millones: "Tuvimos que aislar en la mañana a una comunidad cercana al río Aconcagua en Los Andes. También tenemos un desborde en el caso del río Petorca y en el caso también de aislamiento que tenemos en San Felipe, Catemu"

20:39 - | Delegado Manuel Millones: "El estero Marga Marga y el de Reñaca estuvieron a un límite de haber tenido que cerrar los puentes. Hay que tener atención porque en el caso de la cordillera vamos a tener más agua. No hay que descansar ni relajarse" tinyurl.com/y5z5p8rk

20:38 - | Cerca de 134 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico en la Región de Valparaíso, donde la mayor preocupación ha sido la crecida de de ríos, caudales y esteros cercanos a comunidades

20:29 - | Delegado Julio Anativia tras paso del temporal: "Tuvimos un sistema frontal que tuvo más de 200 milímetros de agua caída en total, donde se registraron vientos por hasta 160 kilómetros por hora".

20:29 - | Brigadas de emergencia inician la aplicación de la ficha FIBE en Penco, Tomé y Talcahuano para ir en apoyo de las familias que sufrieron daños en sus hogares por las lluvias y vientos.

20:29 - | Se confirma nuevo evento meteorológico. Delegado Julio Anativia señaló: "Se pronostica un nuevo frente climático a partir del martes de la próxima semana".

20:29 - | Las ráfagas de viento marcaron récords en la zona costera del Biobío. En la Isla Quiriquina se registraron rachas de hasta 178 kilómetros por hora durante el punto más crítico del frente.

20:28 - | Delegado Presidencial Julio Anativia: "Se reporta un total de 806 viviendas con daño menor, 215 con daño mayor y 12 totalmente destruidas. En total, más de 1.000 viviendas".

20:09 - | Balance en la Región del Biobío: Autoridades reportan más de 1.000 viviendas afectadas tras el sistema frontal, concentrándose los daños mayores en Penco y Arauco.

20:09 - | ¿Suspensión de clases? Mañana domingo se evaluará en el COGRID. La delegada Sofía Cid adelantó: "Lo más probable es que se suspendan porque tenemos también colegios que son albergues".

20:09 - | Sofía Cid enfatizó la prioridad del Gobierno: "Todo lo que es material se puede recuperar, pero la vida de las personas no. Esa es nuestra prioridad y en eso estamos trabajando, estamos en terreno".

20:09 - | Emergencia en Tierra Amarilla: 92 personas se encuentran aisladas en un predio agrícola tras la caída de un puente. Se encuentran a salvo, con alimentación y resguardados lejos del río.

20:08 - | Más de 5.000 personas se encuentran aisladas en la comuna de Alto del Carmen debido a rodados y sedimentos en los caminos. Equipos de Vialidad y el Ejército trabajan en la zona.

20:08 - | "Desde este frente de mal tiempo van casi 150 milímetros en la provincia. En promedio tenemos 20 o 30 al año con suerte, y hoy estamos teniendo por día 30 o 40 en cada comuna", detalló la delegada Sofía Cid.

20:05 - | La provincia del Huasco se encuentra bajo Alerta Roja. La delegada Sofía Cid informa que la situación más crítica se vive en Alto del Carmen por activación de quebradas y cortes de rutas.

19:51 - | Copiapó entra en Alerta Roja por situación del Embalse Lautaro. Autoridades monitorean el nivel de agua ante el riesgo de rebalse por precipitaciones inusuales.

19:51 - | Región de Atacama: Vallenar registra 41 personas albergadas. Lluvias intensas afectan a las comunas de Alto del Carmen, Huasco y Freirina con cortes de caminos.

19:50 - | Amenaza de corte de agua en La Serena, Coquimbo y Ovalle. Planta Las Rojas suspendió operaciones por alta turbiedad del Río Elqui. Suministro asegurado solo por pocas horas.

19:50 - | ¡ALERTA SAE! Suenan alarmas en los teléfonos de La Serena por inminente desborde del Río Elqui. Se solicita evacuación inmediata de los sectores riberanos.

19:49 - | Alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, solicita rescate aéreo urgente para familia aislada en sector Almirante Latorre: "Se activaron dos quebradas y ellos quedaron tipo isla".

19:49 - | Corte de rutas mantiene aisladas a diversas localidades. Tongoy se encuentra sin conectividad terrestre tras el corte en la ruta 420 que une con Guanaqueros.

19:49 - | Delegado Víctor Pino: "Hoy la región de Coquimbo completa está en Alerta Roja. Se ha dispuesto personal militar destinado a la provincia del Choapa para labores logísticas y operacionales"

19:43 - | Situación crítica en Ovalle: Se registran múltiples rescates de personas y mascotas aisladas. Equipos de emergencia trabajan de forma incansable en las tres provincias de la región.

19:29 - | ¡ATENCIÓN! SENAPRED solicita evacuar los sectores de Hornitos y Pabellón en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, ante la activación de una quebrada. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sectores Hornitos y Pabellón por activación de quebrada, en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE



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19:23 - | ¡ATENCIÓN! Por desborde del río Elqui, SENAPRED solicita evacuar los sectores Valle de Los Ángeles e Hinojal en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sectores Valle de Los Ángeles e Hinojal, por desborde del río Elqui, en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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19:22 - | Autoridades ante evacuación en Caldera: "Recuerda mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

19:21 - | Para reforzar la evacuación en terreno, se activó la mensajería SAE para los habitantes del sector Burro Muerto en la Región de Atacama.

18:38 - | Senapred solicita EVACUAR el sector Burro Muerto en Nueva Caldera, comuna de Caldera (Región de Atacama), ante el riesgo por activación de quebrada ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector Burro Muerto en Nueva Caldera, por activación de quebrada, en la comuna de Caldera, Región de Atacama.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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18:31 - | Senapred reitera el llamado a la prevención En atención a la evacuación en la comuna de Tierra Amarilla, Felipe Plaza Jefe del Departamento del Sistema de Alerta Temprana, reitera el llamado a la población a actuar con calma y acatar las indicaciones de las autoridades. pic.twitter.com/w3q0VwVHLB — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

18:26 - | Preocupación en La Serena y el Valle del Elqui ante el posible desborde del río Elqui. Autoridades reiteran el llamado a evacuar y evitar acercarse a caudales de ríos, esteros y quebradas por riesgo de activación.

18:25 - | Vecina afectada en Villa Alemana: "A las 10:30 efectuamos a Esval el primer llamado. Nos dijeron que venían en dos horas. Después, a las 2:30 de la tarde hicimos el segundo llamado y nada"

18:25 - | Denuncia en Villa Alemana: Vecinos reportan el colapso de tres tapas de alcantarillado y emergencia por aguas servidas. Acusan falta de respuesta de la empresa sanitaria Esval tras múltiples llamados

18:22 - | Emergencia en Los Vilos: Equipos de rescate debieron realizar la evacuación de una persona vía aérea debido a las complicaciones generadas por el sistema frontal en la zona.

18:22 - | Vialidad informa corte de ruta entre Guanaqueros y Tongoy a la altura del kilómetro 8. Además, se reporta interrupción de tránsito en la Ruta D-43, que une Coquimbo con Ovalle.

18:21 - | Región de Coquimbo: Se registran múltiples rutas cortadas por la activación de quebradas y el aumento inusual del caudal de ríos. El acceso a Tongoy se mantiene restringido tras la inundación del centro de la localidad.

17:06 - | La alerta SAE también fue emitida en el sector entre Iglesia Colorada y embalse Lautaro, por desborde del río Jorquera, en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector entre Iglesia Colorada y embalse Lautaro, por desborde del río Jorquera, en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

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16:40 - | También solicitó la evacuación del sector entre La Junta y Embalse Santa Juana, por desborde del río Huasco, en la comuna de Alto del Carmen. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector entre La Junta y Embalse Santa Juana, por desborde del río Huasco, en la comuna de Alto del Carmen, Región de #Atacama



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16:39 - | Senapred ordenó evacuar sector San Carlos, por desborde de quebrada San Carlos, en la comuna de Vicuña. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector San Carlos, por desborde de quebrada San Carlos, en la comuna de #Vicuña, Región de #Coquimbo

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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16:10 - | "Hay un procedimento de Carabineros, nuestro personal de Seguridad Municipal intentó reanimar a una persona, pero no fue posible", informó.

16:10 - | El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, lamentó el fallecimiento de dos personas en situación de calle producto del sistema frontal.

16:08 - | La lluvia sigue en Temuco y en gran parte de La Araucanía, pese a que el pronóstico estimaba niebla

16:07 - | Además 200 antenas de telefonía no funcionan en la región, lo que provoca problemas de conectividad

16:07 - | En La Araucanía, en tanto, en Temuco hay 75 mil personas sin energía. Vecinos acusan que ya han pasado cuatro días sin luz, lo que implica desechar alimentos

16:05 - | Poduje: Los vecinos tienen toda la tranquilidad de que como Minvu vamos a exigir que la empresa que construyó estos departamentos responda ante lo ocurrido

16:04 - | Poduje: Queremos instaurar un colector interceptor para que atrape el agua y no afecte al barrio

16:04 - | Poduje: Estamos viendo cuál puede ser el origen de tal tamaña inundación. Con equipos del Serviu y el alcalde, estamos viendo cuál fuera la solución para que el agua no vuelva a entrar

16:03 - | Ministro Poduje se encuentra en Villa Los Presidentes en Talagante, inspeccionando el área después de las inundaciones ocurridas el viernes.

14:56 - | Senapred solicitó evacuar sector La Vega en Valle del Carmen por activación de quebrada, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector La Vega en Valle del Carmen, por activación de quebrada, en la comuna de Alto del Carmen, Región de #Atacama. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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14:52 - | Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago: El evento de ayer fue extraordinario. Tenemos en la capital cosas que en diez años no teníamos, que han permitido salvar un evento de gran intensidad.

14:52 - | Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago: El viernes fue un día histórico. Tuvimos casi 70 milímetros, el día más lluvioso que tenemos en casi dos décadas.

14:50 - | Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago: Estaba previsto es que tendríamos lluvias importantes hasta el domingo. Afortunadamente ya no estamos en estado de alarma temprana. Ya no se esperan precipitaciones tan intensas como las que pasamos. La alarma está aún vigente en la Región de Coquimbo y la Provincia de Huasco.

14:42 - | Marta Carvajal, alcaldesa de Combarbalá: Lamentablemente están todos los servicios cortados. No tenemos luz eléctrica en la zona rural y el internet está cortado

14:40 - | Marta Carvajal, alcaldesa de Combarbalá: Tenemos más del 50% que no podemos llegar por ser zona rural.

14:25 - | Cristian Rondanelli, delegado presidencial provincial de Choapa: Tenemos cortes de ruta en la zona. Generamos alertas preventivas, la evacuación de toma del Río Illapel, alertamos al sector del Valle de Chalinga. Anoche se llevó evacuaciones en Canela y tenemos unas personas albergadas en Infiernillo, golpeadas por un alud.

14:24 - | Senapred pidió evacuar sector Higueritas Unidas, por desborde de quebrada El Ingenio, en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector Higueritas Unidas, por desborde de quebrada El Ingenio, en la comuna de #Ovalle, Región de #Coquimbo. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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14:05 - | Lampa: Al menos 500 viviendas deben ser evacuadas en el sector de la toma Lamparaíso.

13:48 - | Rincón: Ha habido menos queja ciudadana en comparación con años anteriores

13:44 - | Rincón: Nos encantaría ir rápido (solucionando esto), pero deben entender los ciudadanos que es un temporal de características excepcionales. No es tan simple

13:42 - | Rincón: Luego viene La Araucanía, Metropolitana y Coquimbo en nivel de afectación por corte de luz.

13:42 - | Ministra de Energía, Ximena Rincón: Voy camino a Quilpué, quie tiene mayores cortes de luz, pero hemos mejorado los números. Son 133.553 clientes afectados, lo que es el 33,4%

13:34 - | Delegado presidencial provincial de Huasco (Región de Atacama), Juan Donoso: Está complicada la comuna de Alto del Carmen, se ordenaron evacuaciones; y en Vallenar también

13:30 - | Senapred ordenó evacuar sectores Tambillos, Apatitas y Las Cardas en la comuna de Coquimbo por desborde de quebrada Tambillos; y el sector Carachilla El Guindo, en la comuna de Ovalle, por desborde de quebrada Seca Sotaquí. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sectores Tambillos, Apatitas y Las Cardas en la comuna de #Coquimbo por desborde de quebrada Tambillos; Además del sector Carachilla El Guindo, en la comuna de #Ovalle, por desborde de quebrada Seca Sotaquí, en la Región de #Coquimbo.



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13:28 - | Presidente Kast: "Tenemos que empezar a pensar hacia adelante en el tema de energía, tema de salud, el tema de educación y el tema de desarrollo social, sin dejar de lado las otras acciones, como agricultura con la pérdida de cosechas. Menos mal se alcanzó a activar el seguro agrícola".

13:27 - | Presidente Kast: "Si bien es cierto que vienen otros frentes, se fue desplazando (el actual) y hoy día la zona más crítica, diría yo, es Santiago, Valparaíso, Coquimbo y el sur de Atacama".

13:13 - | Otra alerta SAE fue enviada al sector centro de Tongoy, en la Región de Coquimbo, por desborde del estero. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector centro de #Tongoy, comuna de Coquimbo, en la Región de #Coquimbo, por desborde de estero Tongoy. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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12:44 - | El organismo también ordenó la evacuación del sector Santa Cristina, en la comuna de Ovalle, por desborde de la quebrada Santa Cristina. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector Santa Cristina, comuna de Ovalle, en la Región de #Coquimbo por desborde de la quebrada Santa Cristina. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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12:39 - | Senapred solicitó evacuación del Valle de Los Ángeles, en el sector Las Rojas -comuna de La Serena-, por desborde del río Elqui. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR Valle de Los Ángeles sector Las Rojas, en la comuna de La Serena, Región de #Coquimbo, por desborde del río Elqui. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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12:28 - | Codina: Hay seis viviendas afectadas en el sector Améstica por el desborde de ríos

12:27 - | Codina: Seguimos monitoreando la región e informando al ministerio del Interior sobre contingencias

12:26 - | Codina: Hicimos un trabajo que fue muy responsable en los campamentos. Quiero agradecerle a esos alcaldes que entendieron lo importante de actuar a tiempo y colaboraron con nosotros

12:25 - | Codina: La RM resistió relativamente de buena manera, y eso se ve en la planificación que se desarrolló

12:24 - | Codina: Hago un llamado a entender cómo se pagan las consecuencias de un incendio en la cordillera. Toda la tierra quemada fue arrastrada por las precipitaciones en Las Condes

12:22 - | Delegado presidencial de la RM, Germán Codina: Estaba conversando con el alcalde de San Pedro para normalizar el servicio eléctrico

12:11 - | Eduardo Leiva, profesor de ingeniería hidráulica y ambiental de la Universidad Católica: Cuando aumentan las precipitaciones, también aumentan los sedimentos en los cursos de agua y el proceso de una planta de tratamiento de agua potable se hace más lento.

12:08 - | Eduardo Leiva, profesor de ingeniería hidráulica y ambiental de la Universidad Católica: Los socavones son consecuencia de remoción en masa en algunos casos y eso ocurre porque el uso de suelo no fue del todo adecuado para la construcción; particularmente, puede ocurrir que se sature el suelo de agua.

12:04 - | Eduardo Leiva, profesor de ingeniería hidráulica y ambiental de la Universidad Católica: Veníamos enfrentando una megasequía de 14 años y ahora nos vemos en un escenario de lluvias de alta intensidad en poco tiempo. Eso hace que los sistemas no estén preparados para estas condiciones.

11:50 - | Rescataron a la familia que quedó aislada en Monte Patria Rescataron a la familia que quedó aislada en Monte Patria https://t.co/BMlKHwhSw2 pic.twitter.com/LdDarg1Giq — Cooperativa (@Cooperativa) July 18, 2026

11:48 - | Director (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca: Tenemos sistemas de monitoreo a través de nuestro observatorio. Tenemos priorizado los relaves y pasivos ambientales que están abandonados y, una vez superado el mal tiempo, vamos a analizar los peligros geológicos.

11:45 - | Director (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca: A partir de un trabajo preventivo, desde Sernageomin central, no tenemos ningún inconveniente. Las empresas nos van reportando cómo van evolucionando las carga de los tranques, la condición de las faenas y cualquier accidente o anomalía.

11:39 - | Director (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca: No hay ningún riesgo con el vertimiento de aguas lluvias del relave Las Cenizas.

11:38 - | Gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca: La emergencia debería extenderse, porque hay anuncios de un cuarto frente que debería entrar el próximo lunes.

11:32 - | Gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca: Nos queda un 2% de emergencia que equivale a 2.000 millones de pesos de presupuesto para todo el año, que están a disposición del Cogrid.

11:32 - | Gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca: Tenemos un reporte de 124 personas albergadas, tres personas lesionadas reparando techumbre, y 500 personas aisladas, en la localidad de Petorca al interior.

11:21 - | Gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca: Las precipitaciones en algunos sectores alcanzaron los 230 milímetros de agua, como en la comuna de La Cruz, en la Cuesta de lo Dormida (Provincia de Marga Marga).

11:19 - | Valparaíso: Suministro de agua potable se mantiene con normalidad. Esval precisó que en La Cruz se registra alta turbiedad en las fuentes de producción, pero la operación se mantiene normal, y en Llay Llay, un macrocolector resultó dañado por deslizamiento por trabajo de terceros.

10:49 - | Maipú: Canal Santa Marta se desbordó a la altura de calle Glorias Navales sin dejar daños de consideración.

10:36 - | Al menos 376.927 clientes sin luz: Región de Valparaíso continúa como la más afectada, seguida por La Araucanía.

10:34 - | Familia, con dos niños, quedó aislada en Monte Patria: Sólo pueden rescatarla por aire Familia, con dos niños, quedó aislada en Monte Patria: Sólo pueden rescatarla por aire https://t.co/urqT7Sk202 — Cooperativa (@Cooperativa) July 18, 2026

10:29 - | Gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas: Lo más probable es que no quedemos cortos de presupuesto y el Gobierno va a tener que buscar la manera de transferir recursos a los territorios para enfrentar una emergencia que va a provocar daños de gran consideración

10:27 - | Gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas: Tenemos un presupuesto de 1.700 millones de pesos, que corresponde al 2% del fondo nacional de desarrollo regional. De esos recursos, se han transferido a los municipios poco más de 340 millones de pesos para las primeras tareas

10:21 - | Senapred pidió evacuar sectores Villa Prat en El Tránsito y El Retamo en Valle del Carmen, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, por desborde. ¡ATENCIÓN! Por desborde #SENAPRED solicita EVACUAR sectores Villa Prat en la localidad El Tránsito y El Retamo en Valle del Carmen, en la comuna de Alto del Carmen, en la Región de #Atacama. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED%u2026 pic.twitter.com/zpDwOzxhwk %u2014 SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

10:15 - | Gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas: La activación de las quebradas es una de principales preocupaciones. Hay una situación crítica en Las Pircas y en el sector de La Fragua, por el valle del Tránsito, y ya hay un trabajo del Ejército y Municipalidad para proceder con los planes de evacuación. Una situación similar está ocurriendo en Vallenar, en la Quebrada Valparaíso.

10:02 - | Ejército continúa apoyando la evacuación voluntaria de la toma de la ribera del Río Mapocho en la comuna de Talagante.

09:57 - | Senapred declaró alerta amarilla para la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, por evento meteorológico #SENAPREDAtacama Se declara Alerta Amarilla para la comuna de Tierra Amarilla por evento meteorológico. Infórmate más en https://t.co/VIynKOjnuW pic.twitter.com/u2cLO9wHgO — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

09:57 - | Alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera: Por el momento no tenemos personal de las Fuerzas Armadas en la zona que tenemos aislada.

09:47 - | Todas las quebradas se activaron anoche, relata el alcalde

09:46 - | Alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera: Estamos muy angustiados. Hay una familia que quedó como en una isla. La única forma de rescate es de manera aérea

09:38 - | Alerta roja para toda la región de Coquimbo #SENAPREDCoquimbo Se modifica cobertura Alerta Roja para la Región de #Coquimbo por evento meteorológico. Infórmate más en https://t.co/msSWJyqpjz pic.twitter.com/XebT6eLLDD — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

09:28 - | Sistema frontal: Damnificados suben a 516 y reportan una persona desaparecida Sistema frontal: Damnificados suben a 516 y reportan una persona desaparecida https://t.co/tvPAUeZBz6 pic.twitter.com/kaAY5Goess — Cooperativa (@Cooperativa) July 18, 2026

09:27 - | Senapred solicitó evitar riberas de ríos, esteros y quebradas de la Provincia de Elqui, Región de Coquimbo, por alerta de crecidas. ¡ATENCIÓN Por alerta de crecidas #SENAPRED solicita evitar riberas de ríos, esteros y quebradas de la Provincia de #Elqui, Región de #Coquimbo.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. pic.twitter.com/fpHkMNDsnm — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

09:25 - | Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri: Me guardo las críticas para después, muchas veces los alcaldes miramos hacia el lado y nos vemos un poco solo en estas situaciones. Nos apoyamos con lo que tenemos. Lo que nosotros solicitamos es que se liberen fondos de emergencia por parte del Gobierno.

09:22 - | Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri: Hasta el minuto no hay riesgo de que las quebradas puedan afectar a alguna vivienda o algo en particular.

09:22 - | Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri: Estamos pidiendo a las personas que se resguarden en sus casas, pero principalmente que se disminuya el tránsito vehicular.

09:19 - | Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri: En Tongoy, ya llegó la electricidad, se hizo la reposición, pero la gente habita en sectores muy cercanos a la costa y cuando el mar presenta estas marejadas pone en riesgo a quienes habitan en ese lugar.

09:16 - | Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri: La gente no quiere salir de sus viviendas.

09:11 - | [Radio en vivo] Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri: Coquimbo es una comuna con una ruralidad muy extensa y hoy el ojo está puesto en la activación de las quebradas. Lugares donde no llovía hace mucho tiempo, donde la absorción de la tierra se perdió y el agua está escurriendo.

09:00 - | Alta turbiedad en planta de tratamiento aumenta riesgo de cortes de agua en Coquimbo y La Serena Alta turbiedad en planta de tratamiento aumenta riesgo de cortes de agua en Coquimbo y La Serena https://t.co/F0lnst6xsR — Cooperativa (@Cooperativa) July 18, 2026

08:41 - | Delegado de Valparaíso por cortes de luz: "No puede ser que no tengan tiempo de reposición" Delegado de Valparaíso por cortes de luz: "No puede ser que no tengan tiempo de reposición" https://t.co/fHOjkw0qp7 pic.twitter.com/6o7bwBmE9H — Cooperativa (@Cooperativa) July 18, 2026

08:41 - | Balance Senapred: Un total de 41 mensajes SAE enviados para apoyar procesos de evacuación.

08:40 - | Balance Senapred: Un total de 16 viviendas reportadas como destruidas; 291 viviendas con daño mayor; 5.319 con daño menor, y 863 en evaluación.

08:32 - | Balance Senapred: 516 personas damnificadas, entre la Región de Atacama y La Araucanía; 800 albergados; 1.181 personas aisladas; seis personas lesionadas; una persona desaparecida en la Región del Maule; cuatro personas fallecidas.

08:28 - | Senapred pidió evitar ribera de los ríos El Carmen y El Tránsito, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama ¡ATENCIÓN Por crecida evite ribera de los ríos El Carmen y El Tránsito, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA mantener la calma y acatar las%u2026 pic.twitter.com/3c1kxjYRka — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

08:25 - | Biobío: Gobierno comprometió 250 millones de pesos para las comunas de Arauco, Tomé y Talcahuano, y 350 millones de pesos para la comuna de Penco. Recursos que fueron recuperados por el Gobierno Regional en el marco del %u201Ccaso convenios%u201D.

08:22 - | Metro de Valparaíso retomó el servicio entre Limache y Puerto. Toda la red se encuentra operativa, luego de una interrupción del suministro de energía para la red. #EFEINFORMA 06:54 horas ¡Atención! Se inicia el servicio entre Limache y Puerto. Toda la red se encuentra operativa. Mantente atento a nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/zmlFmlM5s8 — Tren Limache-Puerto (@EFEValparaiso) July 18, 2026

08:16 - | Delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, sobre cortes de luz: Hay un problema de norma porque cuando son casos de fuerza mayor, no hay tiempo de reposición.

08:10 - | Senapred declaró alerta roja en la Provincia de Huasco, Región de Atacama. #SENAPREDAtacama Se cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para la Provincia de #Huasco por evento meteorológico. Infórmate más en https://t.co/0DExPGM32M pic.twitter.com/o80HOzsPXA — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

08:07 - | Valparaíso: Una persona falleció tras ser arrastrada por caudal en cruce de badén en la comuna de Santa María.

08:04 - | Víctor Isla, alcalde de Vallenar: El Río Huasco tiene calidad de humedal urbano. Entonces, entramos en materias delicadas porque no se puede intervenir, pero con el decreto de emergencia del Presidente de la República nos dimos la calidad de entrar al río e intervenirlo de todas formas, porque si no lo hacíamos, poníamos en riesgo la integrad de las personas de nuestra comuna.

07:58 - | Alcalde de Vallenar, Víctor Isla: Tenemos maquinaría que debido al decreto de emergencia pusimos a disposición; más de 12 equipos municipales; hay un contingente de más de 44 carabineros, que están atendiendo la emergencia; hay seis compañías de Bomberos. Vallenar es una zona compleja, porque además hay un sector rural.

07:56 - | Víctor Isla, alcalde de Vallenar en Cooperativa: Hasta las 7:00 de la mañana han precipitado más de 30 milímetros en la ciudad, lo que significa la acumulación del promedio anual que tenemos en la comuna.

07:52 - | Valparaíso: Corte por crecida de río en La Ligua dejó aislada a más de 600 personas.

07:47 - | Senapred pidió evacuar sector de Quebrada Valparaíso, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama, por desborde de canal. %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde de canal, #SENAPRED solicita evacuar sector Quebrada Valparaíso; en la comuna de #Vallenar, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA%u2026 pic.twitter.com/j2FFSkzuBA — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

07:39 - | Senapred pidió evacuar los sectores de Villa el Arrayán sector Costa, Marquesa, Nueva Talcuna y El Almendral, en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo, por activación de quebradas El Arrayán, Marquesa y El Almendral. %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por activación de quebradas El Arrayán, Marquesa y El Almendral, #SENAPRED solicita evacuar sectores Villa el Arrayán sector Costa, Marquesa, Nueva Talcuna y El Almendral; en la comuna de #Vicuña, Región de Coquimbo.



Para reforzar la evacuación en%u2026 pic.twitter.com/M2yXWNPwBy — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

07:32 - | Coquimbo: Crecida del Río Guatulame se llevó el puente del sector Tomé Bajo, dejando alrededor de 600 personas en aisladas en Monte Patria.

07:28 - | Más de 374.000 clientes sin suministro eléctrico en el país: La Región de Valparaíso concentra los cortes, seguida por la Región de Coquimbo.

07:12 - | Por la activación de quebrada, senapred llamó a evacuar sector de Quebrada San Carlos, en la comuna de Vicuña. %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por activación de quebrada, #SENAPRED solicita evacuar sector Quebrada San Carlos, Ruta 41, en la comuna de #Vicuña, Región de Coquimbo.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.%u2026 pic.twitter.com/al4lWEVqvt — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

07:11 - | Senapred pidió evacuar también sectores de Las Pircas y La Fragua en Alto del Carmen, en la Región de Ataca,a. %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por activación de quebrada, #SENAPRED solicita evacuar sectores Las Pircas y La Fragua, en la comuna de #AltoDelCarmen, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería%u2026 pic.twitter.com/0VbjNfnhdr — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026