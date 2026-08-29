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Tópicos: País | Tiempo

Gobierno activó Código Azul en cinco regiones ante pronóstico de heladas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El protocolo rige en la Región Metropolitana y en comunas específicas de Valparaíso, O'Higgins, Maule y Biobío.

El operativo especial comenzó este sábado por la tarde y se extenderá hasta las 13:00 horas del domingo.

Gobierno activó Código Azul en cinco regiones ante pronóstico de heladas
 ATON archivo

Cuadrillas móviles recorrerán diversos puntos para entregar alimentos, vestimenta abrigada y coordinar traslados a refugios.

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El Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó este sábado la activación del Código Azul en cinco regiones del país debido al pronóstico de bajas temperaturas durante la noche y la madrugada.

La medida, que comenzó a regir desde las 17:00 horas, contempla un despliegue extraordinario de cuadrillas y móviles en la Región Metropolitana, extendiéndose paralelamente a diversas comunas de cuatro regiones de la zona centro y centro-sur del país:

  • Región de Valparaíso: Los Andes y San Felipe.
  • Región del O'Higgins: Rancagua.
  • Región del Maule: Talca y Curicó.
  • Región del Biobío: Los Ángeles.

De acuerdo con lo informado por la cartera gubernamental, el dispositivo de asistencia permanecerá activo y en terreno hasta las 13:00 horas del domingo 30 de agosto, garantizando cobertura continua durante la noche y la madrugada frente a los riesgos del frío extremo.

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El Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el protocolo de emergencia Código Azul ante las bajas temperaturas. (FOTO: ATON)

El Código Azul es una estrategia de emergencia destinada a reforzar la red de atención para personas en situación de calle cuando las condiciones meteorológicas representan un riesgo para su salud y seguridad.

Con la activación de la medida, se reforzarán las rutas sociales que recorren los distintos sectores donde permanecen estos grupos, con entrega de alimentación, ropa de abrigo y orientación para acceder a alternativas de hospedaje.

A través del Fono Calle (800 104 777) o ingresando a la plataforma web de Código Azul, cualquier persona puede reportar la ubicación exacta de quien pernocte en la vía pública para que los equipos móviles acudan al lugar.

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