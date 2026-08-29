Gobierno activó Código Azul en cinco regiones ante pronóstico de heladas

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó este sábado la activación del Código Azul en cinco regiones del país debido al pronóstico de bajas temperaturas durante la noche y la madrugada.

La medida, que comenzó a regir desde las 17:00 horas, contempla un despliegue extraordinario de cuadrillas y móviles en la Región Metropolitana, extendiéndose paralelamente a diversas comunas de cuatro regiones de la zona centro y centro-sur del país:

Región de Valparaíso: Los Andes y San Felipe .

. Región del O'Higgins: Rancagua .

. Región del Maule: Talca y Curicó .

. Región del Biobío: Los Ángeles.

De acuerdo con lo informado por la cartera gubernamental, el dispositivo de asistencia permanecerá activo y en terreno hasta las 13:00 horas del domingo 30 de agosto, garantizando cobertura continua durante la noche y la madrugada frente a los riesgos del frío extremo.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el protocolo de emergencia Código Azul ante las bajas temperaturas. (FOTO: ATON)

El Código Azul es una estrategia de emergencia destinada a reforzar la red de atención para personas en situación de calle cuando las condiciones meteorológicas representan un riesgo para su salud y seguridad.

Con la activación de la medida, se reforzarán las rutas sociales que recorren los distintos sectores donde permanecen estos grupos, con entrega de alimentación, ropa de abrigo y orientación para acceder a alternativas de hospedaje.

A través del Fono Calle (800 104 777) o ingresando a la plataforma web de Código Azul, cualquier persona puede reportar la ubicación exacta de quien pernocte en la vía pública para que los equipos móviles acudan al lugar.