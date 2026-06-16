Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago18.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Tiempo

Justo el Día del Padre: ¿A qué hora comienza el invierno 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El solsticio se concretará durante la madrugada.

Justo el Día del Padre: ¿A qué hora comienza el invierno 2026?
 ATON archivo

La estación traería lluvias intensas, adelantan expertos.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Con el horario de invierno vigente hace semanas, Chile y el Hemisferio Sur verán llegar la estación más fría y lluviosa del año este domingo 21 de junio.

Coincidiendo con el Día del Padre, el invierno 2026 comenzará de madrugada, pues el solsticio -con el día más corto y la noche más larga del año- se concretará a las 4:25 horas, reveló el meteorólogo Iván Torres.

Para Chile se espera que este invierno tendrá "lluvias intensas y eventos asociados a ríos atmosféricos de alta categoría", como los que en 2023 o 2024 causaron inundaciones en la zona centro-sur.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada