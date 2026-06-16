Justo el Día del Padre: ¿A qué hora comienza el invierno 2026?

Con el horario de invierno vigente hace semanas, Chile y el Hemisferio Sur verán llegar la estación más fría y lluviosa del año este domingo 21 de junio.

Coincidiendo con el Día del Padre, el invierno 2026 comenzará de madrugada, pues el solsticio -con el día más corto y la noche más larga del año- se concretará a las 4:25 horas, reveló el meteorólogo Iván Torres.

Para Chile se espera que este invierno tendrá "lluvias intensas y eventos asociados a ríos atmosféricos de alta categoría", como los que en 2023 o 2024 causaron inundaciones en la zona centro-sur.