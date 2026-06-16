Justo el Día del Padre: ¿A qué hora comienza el invierno 2026?
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Autor: Redacción Cooperativa
El solsticio se concretará durante la madrugada.
La estación traería lluvias intensas, adelantan expertos.
El solsticio se concretará durante la madrugada.
La estación traería lluvias intensas, adelantan expertos.
Con el horario de invierno vigente hace semanas, Chile y el Hemisferio Sur verán llegar la estación más fría y lluviosa del año este domingo 21 de junio.
Coincidiendo con el Día del Padre, el invierno 2026 comenzará de madrugada, pues el solsticio -con el día más corto y la noche más larga del año- se concretará a las 4:25 horas, reveló el meteorólogo Iván Torres.
Para Chile se espera que este invierno tendrá "lluvias intensas y eventos asociados a ríos atmosféricos de alta categoría", como los que en 2023 o 2024 causaron inundaciones en la zona centro-sur.