Meteorología prevé aumento de nubosidad para Santiago desde el domingo
Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (archivo)
Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, adelantó en Cooperativa que después de tener un sábado despejado, se registrará un "aumento de nubosidad para Santiago el domingo".
"Vamos a estar con nubosidad parcial variando a nublado ya en la tarde", con una temperatura máxima que oscilará entre los 25 o 26 grados, "producto de las nubes que aumentarán hacia la tarde", indicó en Lo que Queda del Día.
El meteorólogo explicó que esto se debe a un sistema frontal pronosticado para la zona sur: "Esas mismas nubes se alojan también el lunes en la zona central, pero desde el martes en adelante, disminuye la nubosidad y comienza el ascenso de la máxima", apuntó.