Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, adelantó en Cooperativa que después de tener un sábado despejado, se registrará un "aumento de nubosidad para Santiago el domingo".

"Vamos a estar con nubosidad parcial variando a nublado ya en la tarde", con una temperatura máxima que oscilará entre los 25 o 26 grados, "producto de las nubes que aumentarán hacia la tarde", indicó en Lo que Queda del Día.

El meteorólogo explicó que esto se debe a un sistema frontal pronosticado para la zona sur: "Esas mismas nubes se alojan también el lunes en la zona central, pero desde el martes en adelante, disminuye la nubosidad y comienza el ascenso de la máxima", apuntó.

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