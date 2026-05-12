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Densa niebla complicó el tránsito de este martes en la Región Metropolitana

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Una densa niebla cayó en diversos puntos de la Región Metropolitana, complicando la movilización en las primeras horas de este martes en la capital. Según Meteorología, la mínima de hoy alcanzó los 4,3 grados en la estación de Tobalaba, mientras que se espera una máxima de 21.

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