Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago11.2°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Tiempo

Meteorología proyecta un trimestre más lluvioso de lo normal en gran parte de Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Las precipitaciones superarán los promedios históricos entre Coquimbo y Magallanes.

Esto, debido a la consolidación de El Niño.

Meteorología proyecta un trimestre más lluvioso de lo normal en gran parte de Chile
 ATON (referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un invierno con lluvias por sobre lo normal es el escenario que proyecta la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para los próximos meses.

Así lo detalló la institución en su último pronóstico estacional, condicionado por el desarrollo del fenómeno de El Niño.

Tras la confirmación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA) de que este evento ya está activo a nivel global y se intensificará hacia el verano, el clima local ya empieza a mostrar sus primeros efectos.

A raíz de esto, la DMC anticipa que las precipitaciones superarán los rangos habituales entre Coquimbo y Magallanes en el trimestre julio-agosto-septiembre, con lluvias que llegarán pronto a la zona centro-sur.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada