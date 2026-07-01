Meteorología proyecta un trimestre más lluvioso de lo normal en gran parte de Chile

Un invierno con lluvias por sobre lo normal es el escenario que proyecta la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para los próximos meses.

Así lo detalló la institución en su último pronóstico estacional, condicionado por el desarrollo del fenómeno de El Niño.

Tras la confirmación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA) de que este evento ya está activo a nivel global y se intensificará hacia el verano, el clima local ya empieza a mostrar sus primeros efectos.

A raíz de esto, la DMC anticipa que las precipitaciones superarán los rangos habituales entre Coquimbo y Magallanes en el trimestre julio-agosto-septiembre, con lluvias que llegarán pronto a la zona centro-sur.