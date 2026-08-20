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Nuevo río atmosférico traerá lluvias al centro-sur a partir de la próxima semana

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON archivo
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Las condiciones se están alineando para dar paso a un nuevo frente de precipitaciones en el país a partir del lunes 24 o martes 25 de agosto, según advirtió el meteorólogo Roberto Rondanelli, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), en El Diario de Cooperativa.

El especialista detalló que el sistema ingresará por la zona sur y centro-sur —donde podrían acumularse "cientos de milímetros de acumulación durante algunos días"—, extendiéndose hasta el Norte Chico con menor intensidad.

Asimismo, explicó que el fenómeno responde al patrón de un "Niño intenso" y anticipó que, a diferencia de eventos anteriores, no se prevén vientos de gran magnitud.

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