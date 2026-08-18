Un contingente multidisciplinario auxilió a los ocupantes de dos buses que quedaron varados por las intensas nevazones en la alta cordillera de la Región de Arica y Parinacota, en el marco del sistema frontal que afecta al Norte Grande.

El operativo de rescate —desplegado por Bomberos, Carabineros, el Ejército y la Municipalidad de Putre— se concentró cerca de la localidad de Pacollo, a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar.

"Dos buses que transportaban pasajeros con destino a Bolivia por la ruta 11-CH quedaron en la ruta a la altura del kilómetro 135 sin poder continuar su camino. Realizamos las coordinaciones pertinentes con el Ejército y la Municipalidad para bajar a los pasajeros y los tripulantes", explicó el teniente coronel de Carabineros Raúl Arismendi.

En una primera instancia, efectivos del Ejército resguardaron a los afectados en el cuartel militar de Pacollo para protegerlos de las bajas temperaturas extremo, para posteriormente derivarlos a dependencias dispuestas por el municipio.

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