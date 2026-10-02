Claudia González, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), informó en Cooperativa que la Región Metropolitana tendrá un fin de semana con nubosidad parcial pero sin lluvias, luego de las precipitaciones débiles -con posibilidad de tormenta eléctrica- que marcarán la jornada de este viernes en la capital.

La profesional afirmó que las precipitaciones comenzarán cerca de las 19:00 horas y se extenderán hasta las 23:00 de este viernes. Se espera que la caída de agua llegue a 5 milímetros y que los días sábado y domingo "esperamos cielo con nubosidad parcial y máximas que llegarían hasta los 22 grados", por lo que no se afectarán planes de quienes tengan programados asados, picnic, kermeses o ferias de las pulgas.

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