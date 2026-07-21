Pronósticos y alertas: Meteorología lanzó su nueva app para celulares

En medio de un tren de sistemas frontales que han causado estragos en varias zonas del país, cobra más relevancia la necesidad de que la población acceda con mayor rapidez y facilidad a información sobre el tiempo.

En esa línea, la Dirección Meteorológica de Chile lanzó la nueva versión de MeteoChile APP, su aplicación para celulares que se transforma en "una herramienta que fortalece el acceso a información meteorológica oficial, confiable y oportuna".

Disponible de forma gratuita para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android, la app entrega "las condiciones actuales del tiempo, el pronóstico de hasta cinco días y el Sistema de Alerta Meteorológica, con la visualización en mapa de los avisos, alertas y alarmas vigentes emitidos por MeteoChile".

"Además, incorpora una serie de productos especializados desarrollados por la institución, entre ellos imágenes satelitales de Chile, cartas sinópticas, modelos (WRF) con proyección meteorológica de viento, temperatura y precipitación, y advertencias agrometeorológicas, acercando información técnica tanto a la ciudadanía como a distintos sectores productivos y organismos públicos", dijo el organismo.