Diez comunas de la Región Metropolitana se mantienen bajo Alerta Roja este lunes debido al pronóstico de un sistema frontal que dejará hasta 25 milímetros de lluvia concentrada en pocas horas, escenario de alto riesgo que llevó a municipios como Las Condes y La Florida a cerrar zonas precordilleranas, fijar perímetros de seguridad y activar turnos de emergencia las 24 horas para evitar nuevos aluviones.

Ante este panorama y la alta saturación de los suelos tras los deslizamientos del jueves pasado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ofició a los alcaldes metropolitanos para convocar a sus respectivos Comités de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) y desplegar observadores técnicos en terreno desde primera hora del día.

En la comuna de Las Condes, fuertemente golpeada por el reciente aluvión, el municipio organizó la entrega de sacos de arena y trabajos para desaguar viviendas afectadas. Para reducir la exposición al peligro, se estableció un perímetro de resguardo en las zonas con riesgo inminente de remoción en masa y se ordenó despejar el área de civiles.

Por su parte, la Municipalidad de La Florida determinó en su Cogrid comunal restringir totalmente el paso de personas hacia los sectores precordilleranos, reforzando la videovigilancia y las patrullas en los cauces naturales.

Coordinaciones similares se desarrollaron en comunas como Talagante, donde los comités locales prepararon su capacidad de respuesta frente a chubascos de intensidad normal a moderada que puedan caer súbitamente.

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