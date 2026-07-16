Sistema frontal en Chile: marejadas, cortes de luz y evacuaciones en la zona centro sur

Un intenso sistema frontal afecta este jueves a gran parte del territorio nacional, con lluvias, marejadas y vientos que en algunos puntos superaron los 170 km/h.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó que al mediodía se registraban 535.000 personas sin suministro eléctrico, concentradas principalmente en las regiones de La Araucanía, Biobío, Maule y Valparaíso.

La autoridad confirmó que hay 650 cuadrillas pesadas y 1.884 livianas -un total de 6.791 personas- trabajando en la reposición del servicio.

El balance nacional

Se han activado cinco alertas SAE durante la jornada : una en Curanilahue (Biobío) por riesgo de desborde del río Pichilo, y cuatro en la comuna de Penco por marejadas.

: una en Curanilahue (Biobío) por riesgo de desborde del río Pichilo, y cuatro en la comuna de Penco por marejadas. Suspensión de clases para este viernes 17 de julio en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

para este viernes 17 de julio en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía. Sigue vigente el decreto de emergencia preventiva dictado el 13 de julio, que rige desde Atacama hasta Los Ríos.

preventiva dictado el 13 de julio, que rige desde Atacama hasta Los Ríos. Los gobiernos regionales quedaron habilitados para usar hasta el 2% de sus presupuestos en gastos de emergencia, previa autorización de los COGRID regionales.

El ministro Alvarado detalló que "respecto al suministro de energía eléctrica tenemos un total de 535.000 personas afectadas por estos cortes, de las cuales la proporción mayor se encuentra en la Araucanía, Biobío, Maule, Valparaíso".

Región del Biobío: marejadas de 20 metros destruyen viviendas

La región más golpeada. En el sector Barrio Chino de Lirquén, comuna de Penco, el mar ingresó a las viviendas y dejó al menos cuatro casas destruidas.

Se activó una Alerta SAE para evacuar los sectores de Malaquías Concha y Barrio Chino, que se suma a la alerta emitida horas antes para Cerro Verde Bajo.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, describió la magnitud del oleaje: "El oleaje está superando los 20 metros, la calle central está inundada (...) las marejadas están superando los 20 metros, están golpeando directamente a las casas y se están inundando. Tenemos cuatro viviendas con daño (...) El oleaje está superando los techos de las viviendas".

En paralelo, un vuelo de Sky que cubría la ruta Santiago-Concepción debió regresar a la capital tras dos intentos fallidos de aterrizaje por las fuertes ráfagas.

Otros datos de la región:

Ráfagas sostenidas de 107 km/h y un registro de 178 km/h en la estación de Isla Quiriquina , según la Armada.

, según la Armada. Cerca de 92.000 clientes sin electricidad.

En Punta de Parra , vecinos organizados en cuadrillas trabajan para evitar que el viento se lleve los techos de viviendas de emergencia levantadas tras los incendios forestales del verano.

, vecinos organizados en cuadrillas trabajan para evitar que el viento se lleve los techos de viviendas de emergencia levantadas tras los incendios forestales del verano. En Chiguayante , la caída de postes y árboles dejó incomunicadas a cerca de 50 viviendas.

, la caída de postes y árboles dejó incomunicadas a cerca de 50 viviendas. El río Pichilo, en Curanilahue, está al borde de pasar a alerta roja.

Región de O'Higgins: clientes sin luz por vientos de más de 100 km/h

Pichilemu concentra los mayores cortes de suministro, con ráfagas que superaron los 100 km/h. El alcalde Roberto Córdoba apuntó contra la empresa distribuidora, afirmando que "estamos también con varios cortes de energía, en algún momento la totalidad de la comuna (...) cerca de 14.000 clientes sin energía. Permanentemente nosotros sufrimos cortes de energía y es parte del mal servicio que recibimos de la empresa".

"Los que somos pichileminos sabemos que es parte de la historia tener el agua muy adentro. Llevamos varios meses con aguas muy adentro o mar afuera, como dicen los pescadores, alrededor de 250 o 300 metros desde el punto del mirador o las terrazas; pero ahora nos extrañamos mucho, porque el agua de la noche a la mañana, producto de las marejadas, llega a su lugar", agregó.

También se reportó caída de árboles en Santa Cruz y Pichilemu, y ráfagas de 45 km/h en Lolol.

Región de Valparaíso: cierre de la Cuesta La Dormida

Un guardia de seguridad resultó con lesiones graves -fracturas- en San Felipe, luego de que el viento arrastrara la caseta en la que se encontraba, en la feria mayorista de Hacienda de Quilpué.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, entregó cifras de la región: "El 93% de la región de Valparaíso cuenta con suministro eléctrico a esta hora. Tenemos problemas específicos y puntuales básicamente por voladuras de techos que han afectado el tendido eléctrico, árboles, ramas y postes caídos por impactos de automovilistas".

En la Región de Valparaíso se registran más de 61 mil clientes sin suministro eléctrico producto del temporal.

El punto de mayor preocupación se encuentra en el sector de Yolanda, donde las autoridades determinaron el retiro inmediato de la pasarela peatonal. La estructura ya presentaba inestabilidad por choques previos de vehículos, condición que se volvió crítica debido a la fuerza del viento.

Debido a los trabajos de desmontaje de la pasarela, la Avenida España se mantiene cerrada desde el Nudo Barón en dirección a Viña del Mar. Transporte Informa recomendó a los conductores preferir la Avenida Santos Ossa hacia el sector de Agua Santa como ruta alternativa para quienes se dirigen desde Valparaíso a Viña del Mar.

"Vamos a hacer unos cortes de tránsito para construir una especie de bypass. Vamos a levantar el alfa que va significar que hoy día en la noche podamos intervenir y al fin poder sacar esta pasarela que representa un riesgo para nuestros vecinos y vecinas", informó la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto.

En tanto, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, indicó que se "han determinado por parte del Ministerio de Vivienda una cantidad importante de lugares, de campamentos que tienen que ser evacuados de manera preventiva. Estamos hablando de más de 7.000 techos en el sector de Viña del Mar. Esa información ya se la he entregado a los diferentes municipios, de modo tal que se tomen los resguardos. Esto es preventivo".

Otros puntos:

Rachas de hasta 104 km/h y olas de 3 metros registradas por el Servicio Meteorológico de la Armada.

Se decretó el cierre preventivo de la Cuesta La Dormida por riesgo de remoción en masa, en una decisión conjunta con la Región Metropolitana.

por riesgo de remoción en masa, en una decisión conjunta con la Región Metropolitana. Monitoreo permanente de los socavones de Reñaca-Concón, con Carabineros disponible con helicóptero para eventuales traslados en zonas inundadas.

Región Metropolitana: Más de 44 mil clientes sin luz

El foco está puesto en las lluvias, que se extenderán hasta el domingo. El gobernador Claudio Orrego reportó la evacuación de más de 1.500 personas que vivían en el lecho del río en el campamento Ribera de Río, en Talagante.

"Más de 1.500 personas han sido evacuadas entre ayer y hoy día (...) esas personas están literalmente viviendo en el lecho del río", informó Orrego.

De ese total, solo 150 personas llegaron a albergues; el resto fue recibido por familiares o conocidos.

También se recomendó evacuar campamentos en cursos fluviales de Puente Alto, Colina y Lampa.

Otros datos:

Se contabilizan 44.633 clientes sin luz, según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). El 90% de los clientes electrodependientes cuenta con sistema de respaldo; el 10% restante se ha negado a recibirlo. El representante de la SEC, Fernando Fredes, hizo un llamado: "Tener un sistema de respaldo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte".

En San Bernardo , cortes de ruta podrían dificultar el acceso al Hospital El Pino.

, cortes de ruta podrían dificultar el acceso al Hospital El Pino. Abrieron un albergue de emergencia habilitado en Melipilla para personas en situación de calle.

Senapred declaró alerta amarilla en Los Lagos y el Maule

Senapred declaró alerta amarilla en la comuna de San Juan de la Costa, Región de Los Lagos, por peligro de remoción en masa en los sectores costeros de Bahía Mansa, Maicolpué y Pucatrihue.

Asimismo, declaró alerta amarilla en la comuna de Cauquenes y Parral, en la Región del Maule, por incremento del caudal del Río Perquilauquén en Quella, suponiendo un riesgo para la población cercana a este curso de agua.