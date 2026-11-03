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Tras sorpresivas lluvias, Meteorología pronostica 30°C para este fin de semana en la RM

Publicado: | Fuente: ATON (archivo)
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El experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Elio Brufort afirmó en Cooperativa que, tras las sorpresivas precipitaciones registradas durante el mediodía en la Región Metropolitana, el resto de la semana habrá temperaturas entre los 25 a los 30 grados.

"El fin de semana esperamos ambos días (sábado y domingo) con condiciones soleadas y temperaturas que van a estar en torno a los 25°C para el miércoles y jueves, mientras que el día más bajito será el viernes, con 21°C", pronosticó.

Posteriormente, "el sábado y el domingo vamos a tener temperaturas cercanas a los 30 grados; tal vez 31 o 32 el último día", sostuvo Brufort.

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