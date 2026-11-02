Ernesto Ottone, exjefe de asesores del "segundo piso" en el Gobierno de Ricardo Lagos, entregó un duro diagnóstico de la gestión del Gobierno de José Antonio Kast, asegurando que ha mostrado una postura "bastante obsesiva por no reconocer el error" detrás de la polémica rebaja de condenas a 56 pederastas otorgadas por el Ministerio de Justicia.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el sociólogo afirmó que el Gobierno se ha obstinado por "dar respuestas que son más bien de que 'cumplimos las reglas', pero más allá de las técnicas jurídicas, es la visión que tú tienes de país y de un Gobierno que tiene que preocuparse fundamentalmente de la ética, de la empatía con el sentir de los ciudadanos".

"Hay algo que no anda bien, algo que no camina, y es necesario verlo. La soberbia no sirve en estos casos, y la tozudez por no escuchar lo que está pasando en la opinión pública tampoco es propio de las democracias", aseveró.

Ottone también entregó detalles sobre la presentación de una versión ampliada y actualizada de su libro "El segundo piso: Un ejercicio de memoria".

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