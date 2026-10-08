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Catástrofe en Las Condes: Lluvia fuerte e inusual provocó un aluvión

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Intensas precipitaciones primaverales registradas este jueves en un muy corto periodo de tiempo desataron un aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, donde el agua y el barro arrastraron vehículos particulares y del transporte público, y complicaron severamente el desplazamiento de peatones, estudiantes, trabajadores y pacientes de centros asistenciales.

El fenómeno dejó al menos a seis personas lesionadas -incluida una guagua de un año- y motivó una declaración de "zona de catástrofe" por parte del Gobierno.

En paralelo, se declaró alerta roja y se suspendieron las clases para este viernes en 10 comunas de la zona oriente de la Región Metropolitana, incluida Las Condes.

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