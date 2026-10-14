Otro fatal accidente minero, esta vez en Taltal
Un operador de bulldozer murió al caer con su máquina desde una altura de 50 metros.
Un operador de bulldozer murió al caer con su máquina desde una altura de 50 metros.
Un nuevo accidente fatal en la minería se produjo este miércoles, esta vez en el rajo de la Mina Agilucho, perteneciente a la empresa Santa Elvira y ubicado en la comuna de Taltal (Región de Antofagasta).
Según los primeros antecedentes, un operador de maquinaria pesada que conducía un equipo bulldozer desbarrancó y cayó al vacío desde una altura aproximada de 50 metros.
Las instalaciones quedaron temporalmente detenidas, mientras equipos regionales de Sernageomin se trasladaron al lugar para realizar la fiscalización correspondiente e iniciar peritajes técnicos a fin de establecer las causas del suceso.
Este nuevo deceso en faenas mineras se suma al del 1 de octubre en Radomiro Tomic de Codelco (en la misma Región de Antofagasta), los dos del domingo último en El Teniente (O'Higgins) y el conocido el martes en Illapel (Coquimbo).