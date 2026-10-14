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Tópicos: País | Trabajo | Accidentes laborales

Otro fatal accidente minero, esta vez en Taltal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un operador de bulldozer murió al caer con su máquina desde una altura de 50 metros.

Otro fatal accidente minero, esta vez en Taltal
 Pexels / Alan Wang
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Un nuevo accidente fatal en la minería se produjo este miércoles, esta vez en el rajo de la Mina Agilucho, perteneciente a la empresa Santa Elvira y ubicado en la comuna de Taltal (Región de Antofagasta).

Según los primeros antecedentes, un operador de maquinaria pesada que conducía un equipo bulldozer desbarrancó y cayó al vacío desde una altura aproximada de 50 metros.

Las instalaciones quedaron temporalmente detenidas, mientras equipos regionales de Sernageomin se trasladaron al lugar para realizar la fiscalización correspondiente e iniciar peritajes técnicos a fin de establecer las causas del suceso.

Este nuevo deceso en faenas mineras se suma al del 1 de octubre en Radomiro Tomic de Codelco (en la misma Región de Antofagasta), los dos del domingo último en El Teniente (O'Higgins) y el conocido el martes en Illapel (Coquimbo).

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