Otro fatal accidente minero, esta vez en Taltal

Un nuevo accidente fatal en la minería se produjo este miércoles, esta vez en el rajo de la Mina Agilucho, perteneciente a la empresa Santa Elvira y ubicado en la comuna de Taltal (Región de Antofagasta).

Según los primeros antecedentes, un operador de maquinaria pesada que conducía un equipo bulldozer desbarrancó y cayó al vacío desde una altura aproximada de 50 metros.

Las instalaciones quedaron temporalmente detenidas, mientras equipos regionales de Sernageomin se trasladaron al lugar para realizar la fiscalización correspondiente e iniciar peritajes técnicos a fin de establecer las causas del suceso.

Este nuevo deceso en faenas mineras se suma al del 1 de octubre en Radomiro Tomic de Codelco (en la misma Región de Antofagasta), los dos del domingo último en El Teniente (O'Higgins) y el conocido el martes en Illapel (Coquimbo).