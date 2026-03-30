Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Trabajo | Cesantía

Desocupación cerró trimestre diciembre-febrero en 8,3% pero el empleo informal sigue creciendo

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El INE registró una tasa de desocupación estable en el trimestre diciembre-febrero, pero la ocupación informal creció 0,4 puntos en 12 meses y ya alcanza al 26,5% de los trabajadores.

Mientras el desempleo femenino bajó a 9% y el empleo de las mujeres fue el único que creció, los hombres que buscan trabajo por primera vez aumentaron 26,9% en un año.

Desocupación cerró trimestre diciembre-febrero en 8,3% pero el empleo informal sigue creciendo
 ATON (referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) comunicó que la tasa de desocupación en el país se mantuvo en 8,3% durante el trimestre diciembre de 2025 – febrero 2026, en base a la Encuesta Nacional de Empleo, que representa un descenso de 0,1 puntos en doce meses.

La caída se explicó por el aumento de la fuerza de trabajo (1%) levemente menor a la presentada por las personas ocupadas (1%). En tanto, las personas desocupadas aumentaron 0,3%, incididas por aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,9%), debido a que los cesantes descendieron a 1,1%.

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 57,1%, sin variación respecto al mismo período del año anterior; mientras, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 0,8%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (8,1%) e iniciadoras (0,6%).

En el caso de las mujeres, la tasa de desempleo se situó en 9%, decreciendo 0,3 puntos interanualmente, debido al aumento de 2,1% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,4% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 0,7%, incididas por las cesantes (-0,7%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (-0,7%).

Por el lado de los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,8%, creciendo 0,1 puntos en un año. Esto a raíz del alza de 0,1% de la fuerza de trabajo, y la nula variación presentada por los hombres ocupados en el período. Al mismo tiempo, los desempleados aumentaron 1,2%, incididos únicamente por aquellos que buscan trabajo por primera vez (26,9%)

En cuanto al alza de personas ocupadas, aumentó 1%, exclusivamente por las mujeres, ya que los hombres no presentaron variación.

En paralelo, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,5%, creciendo 0,4 puntos en doce meses. En las mujeres y en los hombres la tasa consignó 18% y 25,4%, con variaciones de 0,7 y 0,2 puntos respectivamente.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada