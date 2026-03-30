Desocupación cerró trimestre diciembre-febrero en 8,3% pero el empleo informal sigue creciendo

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) comunicó que la tasa de desocupación en el país se mantuvo en 8,3% durante el trimestre diciembre de 2025 – febrero 2026, en base a la Encuesta Nacional de Empleo, que representa un descenso de 0,1 puntos en doce meses.

La caída se explicó por el aumento de la fuerza de trabajo (1%) levemente menor a la presentada por las personas ocupadas (1%). En tanto, las personas desocupadas aumentaron 0,3%, incididas por aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,9%), debido a que los cesantes descendieron a 1,1%.

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 57,1%, sin variación respecto al mismo período del año anterior; mientras, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 0,8%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (8,1%) e iniciadoras (0,6%).

En el caso de las mujeres, la tasa de desempleo se situó en 9%, decreciendo 0,3 puntos interanualmente, debido al aumento de 2,1% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,4% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 0,7%, incididas por las cesantes (-0,7%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (-0,7%).

Por el lado de los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,8%, creciendo 0,1 puntos en un año. Esto a raíz del alza de 0,1% de la fuerza de trabajo, y la nula variación presentada por los hombres ocupados en el período. Al mismo tiempo, los desempleados aumentaron 1,2%, incididos únicamente por aquellos que buscan trabajo por primera vez (26,9%)

En cuanto al alza de personas ocupadas, aumentó 1%, exclusivamente por las mujeres, ya que los hombres no presentaron variación.

En paralelo, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,5%, creciendo 0,4 puntos en doce meses. En las mujeres y en los hombres la tasa consignó 18% y 25,4%, con variaciones de 0,7 y 0,2 puntos respectivamente.