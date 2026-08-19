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Tópicos: País | Trabajo | Cesantía

Ferias laborales ofrecen más de 5 mil vacantes y sueldos incluso sobre 4 millones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Dos eventos, en Santiago y regiones, se desarrollarán durante lo que queda de agosto.

Ferias laborales ofrecen más de 5 mil vacantes y sueldos incluso sobre 4 millones
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Con el desempleo actualmente en 9,4%, Chile vive hace años lo que expertos denominan "emergencia laboral", por lo que las ferias laborales surgen como una oportunidad para las personas sin trabajo.

Dos de estos eventos se realizarán en los últimos 10 días de agosto, sumando entre ambos más de 5 mil vacantes y una de ellas con puestos que incluso superan largamente los 4 millones de pesos como sueldo mensual.

Este jueves 20 de agosto se llevará a cabo la feria laboral que organiza el portal Yapo, entre 10:00 y 16:00 horas, en el Hotel Cumbres Lastarria, en el barrio homónimo del centro de Santiago.

La instancia ofrecerá más de 3 mil vacante, en sectores como retail, logística, seguridad, servicios, ventas y administración, con rangos salariales hasta los 2 millones de pesos, y tiene acceso gratuito, previa inscripción online

En tanto, entre el 24 y 28 de agosto la Universidad Autónoma de Chile y la Municipalidad de Providencia organizan una feria laboral online, que tendrá además jornadas presenciales en Santiago, Talca y Temuco.

En este evento híbrido habrá más de 2.500 oportunidades laborales, con un rango salarial que va desde el sueldo mínimo hasta $7.300.000; y para participar se debe crear -gratuitamente- un perfil en el sitio de la feria.

En tanto, las jornadas presenciales se realizarán entre 9:00 y 14:00 horas en:

  • Santiago: 24 de agosto - Campus Providencia de la Universidad Autónoma de Chile (Av. Pedro de Valdivia 425, Providencia)
  • Talca: 25 de agosto - Campus Central Sede Talca de la Universidad Autónoma de Chile (Av. 5 Poniente 1670)
  • Temuco: 27 de agosto - Sede Temuco de la Universidad Autónoma de Chile (Av. Alemania 1090).

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