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Tópicos: País | Trabajo

Cuatro de cada 10 mujeres en Chile han pausado emprendimiento por razones familiares

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En otra edición de “Esa es la idea” de Cooperativa, Paula Rodríguez, decana de la Facultad de Negocios y Tecnologías de la Universidad Gabriela Mistral, analizó los desafíos que enfrentan las mujeres emprendedoras en Chile.

Estudio revela persistencia de obstáculos en conciliación y acceso a recursos, pese a la alta valoración social de la actividad.

Cuatro de cada 10 mujeres en Chile han pausado emprendimiento por razones familiares
 ATON (referencial)

"El 55% de las mujeres perciben menos acceso a financiamiento que los hombres, una brecha que urge abordar con políticas efectivas", señaló Paula Rodríguez.

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La XIV Encuesta Ecosistema Emprendedor UGM reveló las complejas barreras que frenan el emprendimiento femenino en el país.

En entrevista con "Esa es la idea" de Cooperativa este martes, Paula Rodríguez, decana de la Facultad de Negocios y Tecnologías de la Universidad Gabriela Mistral, advirtió que la principal traba, según la encuesta, es la conciliación de trabajo y responsabilidades familiares.

"Cuatro de cada 10 mujeres emprendedoras en Chile han debido pausar su negocio por razones familiares", indicó Rodríguez, que afirmó que esta barrera se intensifica en mujeres jóvenes y sectores socioeconómicos específicos.

Respecto al financiamiento, la situación advierte es crítica. Un 55% de mujeres perciben menor acceso a recursos que hombres, cifra que subió 30 puntos.

Asimismo, un "66% dicen que no han postulado a estos fondos", detalló Rodríguez, pues el 58% los desconoce.

La intención de emprender también decae, mostrando un problema estructural; mientras que la motivación por necesidad crece: casi la mitad de las emprendedoras (47%) inician por carencia. Este factor se concentra en mujeres jóvenes de segmentos socioeconómicos vulnerables.

Pese a los retos, la valoración social del emprendimiento es alta: "El 89% de los encuestados valora socialmente la actividad", afirmó la decana.

Debido a esto, se enfatizó que se requieren programas de mentoría, redes de apoyo y mayor difusión para potenciar el rol femenino.

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