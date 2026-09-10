UDI pide a ministros "obsesión" por el empleo y Cámara Baja ofrece fast track legislativo

Ante el pesimismo existente por la situación del empleo, desde la UDI pidieron a los ministros tener una "obsesión" con esta materia, mientras que la Cámara Baja ofrece un "fast-track" legislativo para proyectos laborales.

Las últimas cifras de desempleo llegaron hasta el 9,5 por ciento, situación que según el Presidente Kast ha llevado a un "desánimo" de la población y a malos resultados en las encuestas.

La diputada Constanza Hube (UDI) recalcó que "entendemos que este es el principal problema y debiera ser la principal obsesión de cada uno de los ministros y del gobierno del Presidente José Antonio Kast, y es por eso que le pedimos al gobierno que el presupuesto del año 2027 sea el presupuesto del trabajo y que recortemos en gastos corrientes, pero no en gastos que tengan que ver con inversión pública".

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, recordó que "tenemos una emergencia en Chile, que es la emergencia laboral, un millón de personas buscando empleo. Por tanto, si esto no se trata como emergencia nunca se va a solucionar".

"Nos hemos puesto a disposición del señor ministro del Trabajo como Cámara de Diputados para ofrecerle una tramitación rápida, un fast-track laboral", añadió.

Discrepancias en meta sobre empleo

En el gobierno intentan dar por superada la discrepancia por la meta de desempleo, ya que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la fijó en un 6,5 por ciento al terminar los cuatro años, mientras que el titular de Trabajo, Tomás Rau fue más cauto y pidió primero llegar a un 9 por ciento.

Durante esta jornada, Quiroz insistió en que "en mi calidad de coordinador del equipo económico del gobierno, quiero decir que mantenemos la meta del 6,5 por ciento (de desempleo) al fin de este gobierno y la meta de estar creciendo al 4 por ciento tendencialmente".

Por su parte, Rau dijo que "sé que el que explica se complica, pero yo nunca me he distanciado de la meta, siempre he dicho que soy una persona cauta, porque vengo de la academia, pero entiendo que en política uno tiene que ser bastante más claro".

"Nosotros somos un solo gobierno, la meta del 6,5 es la meta del gobierno, y estamos trabajando arduamente para llegar a esa meta", sentenció.