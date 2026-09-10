Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.4°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Trabajo | Cesantía

UDI pide a ministros "obsesión" por el empleo y Cámara Baja ofrece fast track legislativo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La diputada Constanza Hube solicitó que no se recorten gastos en inversión pública del Presupuesto 2027.

"Si esto no se trata como emergencia nunca se va a solucionar", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri.

UDI pide a ministros
 ATON (referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Ante el pesimismo existente por la situación del empleo, desde la UDI pidieron a los ministros tener una "obsesión" con esta materia, mientras que la Cámara Baja ofrece un "fast-track" legislativo para proyectos laborales.

Las últimas cifras de desempleo llegaron hasta el 9,5 por ciento, situación que según el Presidente Kast ha llevado a un "desánimo" de la población y a malos resultados en las encuestas.

La diputada Constanza Hube (UDI) recalcó que "entendemos que este es el principal problema y debiera ser la principal obsesión de cada uno de los ministros y del gobierno del Presidente José Antonio Kast, y es por eso que le pedimos al gobierno que el presupuesto del año 2027 sea el presupuesto del trabajo y que recortemos en gastos corrientes, pero no en gastos que tengan que ver con inversión pública".

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, recordó que "tenemos una emergencia en Chile, que es la emergencia laboral, un millón de personas buscando empleo. Por tanto, si esto no se trata como emergencia nunca se va a solucionar".

"Nos hemos puesto a disposición del señor ministro del Trabajo como Cámara de Diputados para ofrecerle una tramitación rápida, un fast-track laboral", añadió.

Discrepancias en meta sobre empleo

En el gobierno intentan dar por superada la discrepancia por la meta de desempleo, ya que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la fijó en un 6,5 por ciento al terminar los cuatro años, mientras que el titular de Trabajo, Tomás Rau fue más cauto y pidió primero llegar a un 9 por ciento.

Durante esta jornada, Quiroz insistió en que "en mi calidad de coordinador del equipo económico del gobierno, quiero decir que mantenemos la meta del 6,5 por ciento (de desempleo) al fin de este gobierno y la meta de estar creciendo al 4 por ciento tendencialmente".

Por su parte, Rau dijo que "sé que el que explica se complica, pero yo nunca me he distanciado de la meta, siempre he dicho que soy una persona cauta, porque vengo de la academia, pero entiendo que en política uno tiene que ser bastante más claro".

"Nosotros somos un solo gobierno, la meta del 6,5 es la meta del gobierno, y estamos trabajando arduamente para llegar a esa meta", sentenció.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada