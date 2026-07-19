Dirección del Trabajo inicia fiscalización de oficio por trabajador desaparecido en el Maule

La desaparición de un trabajador que se desempeñaba como coordinador de obras en Curepto, Región del Maule, encendió las alarmas sobre la seguridad laboral durante las emergencias climáticas.

Ante este escenario, el director nacional del Trabajo, Pablo Zenteno, informó que el organismo ha tomado cartas en el asunto de forma inmediata para determinar las responsabilidades de la empresa involucrada.

"Sobre este lamentable caso ocurrido en la región del Maule, donde un trabajador coordinador de obras de una empresa contratista permanece desaparecido, es importante señalar que la Dirección del Trabajo ha actuado de manera inmediata y también ha actuado en este caso de oficio", enfatizó.

Así, agregó "ya está abierto un proceso de fiscalización que permitirá establecer si la empresa dio o no cumplimiento a sus obligaciones legales".

Responsabilidad empresarial y trazabilidad de medidas

Zenteno fue enfático al recordar que los empleadores tienen un deber ineludible de protección, especialmente cuando las condiciones ambientales representan un peligro evidente. Según la normativa vigente, la gestión de riesgos debe ser dinámica y adaptarse a las crisis.

Al respecto, el director señaló que "el empleador está obligado y debe evaluar permanentemente los riesgos, con mayor razón en un contexto de emergencia como el que estamos viviendo hoy día, en el que enfrentamos como país un duro sistema frontal. La empresa tiene que acreditar qué medidas preventivas implementó para garantizar el desarrollo seguro de las labores y tareas que estaba desarrollando este trabajador".

Además, la autoridad advirtió que no basta con implementar medidas, sino que estas deben estar debidamente documentadas. "Todas las acciones en estas materias deben contar con trazabilidad, tal como lo exige la ley y que la Dirección del Trabajo se encarga de fiscalizar y sancionar cuando se detecta algún incumplimiento. La empresa ya fue notificada", agregó Zenteno.

Mientras continúan las labores de búsqueda en la zona del Maule, la Dirección del Trabajo ha reforzado su presencia en terreno en todas las regiones afectadas por las lluvias.