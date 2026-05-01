Estudio: El 50% de los trabajadores chilenos gana menos 600 mil pesos líquidos

Un nuevo estudio de la Fundación SOL, llamado "Los bajos salarios de Chile: Un análisis de la Encuesta Casen (2024)", reveló que el 50% de las y los trabajadores ganan 600.000 pesos líquidos o menos; el 65,1% gana menos de 750.001 pesos líquidos, y solo el 20,5% gana más de un millón de pesos líquido.

El investigador de la fundación y académico de la Universidad de Chile, Gonzalo Durán, precisó que "en países con altos niveles de desigualdad, como Chile, el promedio no es un valor representativo".

"El ingreso laboral promedio mensual alcanza los 857.333 pesos líquidos, pero la mediana se ubica en los 600.000 pesos líquidos, es decir, equivale solo a un 70% del ingreso promedio. Esta distancia muestra cómo los salarios más altos elevan el promedio, sin reflejar la situación de la mayoría de las personas ocupadas", explicó.

Lo anterior, precisó el informe, se ejemplifica con el caso de las mujeres: mientras el 50% de los hombres gana 600.000 pesos líquidos, la mitad de las mujeres solo alcanzan 510.000 pesos líquidos. Además, el 70% de las trabajadoras tiene un salario menor a 780.000 pesos.

"Uno de los datos más relevantes y preocupantes es que, actualmente, casi dos de cada tres trabajadores y trabajadoras no podrían sacar a una familia promedio de tres personas de la pobreza. En hogares de cuatro personas que arriendan, el 72,2% de las personas ocupadas no alcanza con su salario a superar la línea de pobreza familiar", señaló Marco Kremerman, investigador y coautor del estudio.

El informe presentó también una visión comparada según categoría ocupacional, en el que se concluyó que los salarios más bajos están en el Servicio Doméstico y el trabajo por Cuenta Propia, donde la mediana llega a 380.000 pesos y 400.000 pesos, respectivamente.

En cuanto al tamaño de empresa, el informe sostuvo que la mediana de las empresas que tienen entre 10 y 49 trabajadores es solo de 200.000 pesos más baja que aquella que se observa en grandes empresas. De esa forma, el 50% de las personas asalariadas en el primer tipo de compañía gana menos de 600.000 pesos líquidos; mientras, en las empresas de más de 200 trabajadores la mediana alcanza 800.000 pesos.

Asimismo, se observó que, entre los trabajadores del sector privado, el 70% gana menos de 800.000 pesos. Incluso, en las grandes empresas -de 200 o más trabajadores- solo el 30% gana más de 1,2 millones de pesos líquidos.