Ferias laborales online ofrecerán más de 17.500 puestos de trabajo este mes

Durante mayo se realizarán dos ferias laborales online que ofrecerán más de 17.500 puestos de trabajo en distintas áreas, con oportunidades dirigidas tanto a profesionales como a técnicos y trabajadores operativos.

Una de las iniciativas es "Avanza Empleo", actividad impulsada por Trabajando.com junto a la Municipalidad de Santiago y Sence Metropolitano. La instancia se desarrollará entre el 12 y el 15 de mayo y contempla alrededor de 3.500 vacantes disponibles.

En la feria participarán cerca de 140 empresas, con ofertas relacionadas a rubros como salud, minería, educación, comercio, logística y tecnología. Entre los empleos disponibles aparecen cargos ligados al área informática, minería, enfermería, seguridad y ventas.

Según información entregada por la plataforma, algunos puestos especializados podrían alcanzar sueldos superiores a los tres millones de pesos, especialmente en áreas tecnológicas y mineras.

La segunda instancia corresponde a "Expo Laborum Online 2026", organizada por Laborum, feria que estará habilitada entre el 11 y el 17 de mayo y que reunirá más de 14 mil oportunidades laborales junto a decenas de empresas participantes.

Desde Laborum señalaron que actualmente las áreas con mayor necesidad de trabajadores son ventas, logística, atención al cliente, servicios y tecnología. También detallaron que una parte importante de las vacantes está concentrada en cargos comerciales y de marketing.

Ambas iniciativas se realizan en medio de un escenario marcado por el desempleo, cuya tasa llegó al 8,9% de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas.

Para postular, las personas deberán registrarse directamente en las plataformas oficiales de cada feria laboral.