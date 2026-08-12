A dos años de la implementación de la Ley Karin en Chile, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) dio a conocer un balance que pone el foco en la salud mental de los trabajadores.

Según los datos recopilados por la mutualidad, el acoso laboral sigue siendo la principal causa de consulta, representando más del 80% de los requerimientos de atención psicológica temprana.

En conversación con Una Nueva Mañana, Isabel Contrucci, directora de Estudios de la ACHS, detalló que "desde agosto del 2022, que es cuando se implementa esta normativa en el país, hasta junio del año 2024, hemos recibido más de 32 mil requerimientos de atención psicológica temprana", lo que significa que "desde la entrada de la ley hubo un peak, llegando algunos meses con 2 mil o 2.500 solicitudes".

El informe destaca que el 81,2% de estos casos corresponden a acoso laboral, sumando más de 26 mil solicitudes. Un dato relevante es la brecha de género: el 73% de los requerimientos provienen de mujeres.

Contrucci atribuye esto tanto a la prevalencia del acoso hacia el género femenino como a la naturaleza de los sectores económicos afectados.

"Esto tiene que ver con una concentración de la violencia o del acoso que potencialmente puede afectar en mayor medida a las mujeres, pero también porque los rubros donde se está concentrando la denuncia son rubros mayormente feminizados: educación, salud, atención en el comercio y el retail", comentó.

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