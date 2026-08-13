Mujer lleva más de 8 años con licencias médicas: Ahora tramita pensión de invalidez

El centro médico Inmunomédica de Concepción solicitó a la Fiscalía investigar el caso de una trabajadora que acumula ocho años con licencias médicas y que, según nuevos antecedentes, estaría realizando los trámites para obtener una pensión de invalidez.

La situación se remonta a 2018, cuando la mujer presentó su primera licencia médica y desde entonces ha acumulado cerca de un centenar de permisos que le han permitido mantenerse alejada de sus funciones durante 3.028 días, según informó Biobío.

El establecimiento decidió recurrir al Ministerio Público al considerar que existirían antecedentes que podrían dar cuenta de una relación laboral que no sería real, por lo que busca establecer si hubo irregularidades en la emisión y utilización de las licencias, además de un eventual perjuicio económico para el empleador.

El abogado de Inmunomédica, Marcelo Villena, explicó que la situación también genera dificultades desde el punto de vista laboral, debido a que las licencias médicas entregan fuero a los trabajadores, lo que impide poner término a la relación laboral sin las autorizaciones correspondientes.

Por esta razón, la acción presentada apunta a determinar si las licencias fueron emitidas de manera irregular y si existió participación de alguno de los médicos que extendieron los documentos.

La defensa del centro médico solicitó que ambos profesionales sean citados a declarar y que también se requieran antecedentes a organismos como la PDI, la isapre Cruz Blanca y el Compin, con el objetivo de revisar el historial de las licencias y las condiciones en que fueron emitidas.

Entre las diligencias planteadas también se encuentra solicitar información a Extranjería para determinar si la trabajadora salió del país durante los ocho años en que se mantuvo con licencia.

Hasta el momento no ha sido posible obtener la versión de la trabajadora, aunque entre los nuevos antecedentes del caso se conoció que estaría tramitando una pensión de invalidez, situación que podría estar relacionada con el extenso período en que se ha mantenido alejada de sus labores.