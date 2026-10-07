Tensión cuprífera: huelga en dos minas de Luksic y mediación en Escondida

Este miércoles se inició la huelga de los sindicatos de trabajadores de Minera Esperanza y de Distrito Centinela -parte de la Minera Centinela-, ambas parte del conglomerado Antofagasta Minerals, la operación minera del multimillonario grupo Luksic.

Se trata de unos 700 empleados, que llegaron a ejecutar la paralización luego de que fracasaran las últimas conversaciones con la firma, merced a la mediación obligatoria que ejerce la Dirección del Trabajo en estos casos.

Según los sindicatos, la huelga se concreta "tras la negativa de abordar un mecanismo que ponga término a la discriminación y que prevenga que ella no se produzca durante la vigencia del contrato colectivo", reportó Emol.

Además, el mundo minero mira con atención la situación de Minera Escondida, la transnacional que opera la mina a rajo abierto de cobre más grande del mundo, que está en proceso de mediación con el Sindicato N° 2 de Supervisores y Staff.

"La instancia de conversaciones se está desarrollando en dependencias de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta y está a cargo de un equipo especializado en mediación", dijo el ente fiscalizador, que ejerce como "tercero imparcial".

La huelga en Antofagasta Minerals y la posible huelga en Escondida abren interrogantes sobre el efecto en el mercado del cobre y en la minería en general, sector que registró una caída de 17,4% durante agosto pasado y marcó el -1% de crecimiento del país.