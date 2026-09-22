Sofofa: Hay que derribar el mito de que la inversión va contra el cuidado del medioambiente

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, abordó las medidas para enfrentar la emergencia laboral del país en el ciclo de conversatorios "Trabajo 3x3", impulsado por el gremio, apuntando a que se debe agilizar la entrega permisos medioambientales para la industria.

Una de las conversaciones de hoy se titulaba: "Inversión y crecimiento para el empleo", en la que Navarro manifestó su preocupación por la situación del mercado laboral, que calificó de estancada, apuntando a que quien está desocupado tarda más de ocho meses en encontrar trabajo.

"La discusión o los argumentos que tuvimos sobre la mesa en el panel de hoy día es que requerimos de permisos mucho más ágiles, necesitamos certeza jurídica, necesitamos discutir profundamente dónde están los cambios fundantes, regulatorios, que van a permitir que esos permisos se agilicen, y un poco derribar ese mito: que inversión va en contra del cuidado y la protección del medio ambiente. No es así", planteó.

Asimismo, aseveró que "hoy día ninguna empresa estaría dispuesta a no enfrentar esos desafíos. Hoy día cuidar y proteger van de la mano con invertir y crear empleo".

Por su parte, el presidente de la Central de Trabajadores de Chile, Claudio Sánchez, afirmó que "los trabajadores no le tenemos miedo a la inversión, por el contrario, la necesitamos"; mientras, que el presidente del directorio de Empresas CMPC, Bernardo Larraín, abogó por un ciclo de inversión en Chile de 10 años, destacando la necesidad de anclar los cambios en arreglos institucionales y no solamente en gestión.

Por su parte, el exministro de Economía de Sebastián Piñera José Ramón Valente (2018-2019) abordó el efecto de la inversión: "La inversión empieza a generar trabajos inmediatamente, porque cuando uno genera un mejor clima de inversión, el hecho de que se empiecen a estudiar los proyectos, obviamente empieza a generar empleo de inmediato".

"Hacia el próximo año, 2027 y 2028, ya se estima, de acuerdo al Banco Central y otras instituciones, que Chile podría tener crecimientos de la inversión del orden del 8%. Eso va a ser un generador de empleo. Hay tres fuentes por las cuales la inversión genera empleo: directamente por los trabajos en la construcción, indirectamente por todos los proveedores de ese proyecto, y la tercera parte, que probablemente es la más importante, es a través de la creación de riqueza. Un país más rico es un país que genera oportunidades de trabajo para sus habitantes", sostuvo.

Quiroz apuntó que las medidas proempleo del Gobierno están avanzando rápido

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó los anuncios que se esperan con medidas proempleo, apuntando que "es un tema que el Presidente Kast le ha encargado a todos los ministros que hagan propuestas".

"Desde el Ministerio de Hacienda tenemos un rol especial en tanto que manejamos las cifras más bien económicas. Esto ya está bien avanzado. El Presidente Kast lo va a anunciar oportunamente", dijo.