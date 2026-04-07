Sueldos crecieron 0,6% durante febrero de 2026

Los Índices Nominales de Remuneraciones y de Costos Laborales registraron aumentos interanuales de 5,1% y 6,0% durante el pasado mes de febrero, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Así, el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de los sueldos ajustada a la inflación- mostró un alza de 0,6% en el segundo mes del año.

A 12 meses, este incremento llegó a 2,7%, mientas que entre enero y febrero de 2026 el alza real de las remuneraciones suma 0,4%.

De acuerdo al INE, "comercio, construcción e industria manufacturera anotaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores".

"El costo laboral medio por hora total fue $8.281, consignando un crecimiento de 6,6% en 12 meses. Este valor se ubicó en $8.042 para las mujeres, con un alza de 7,1%, y en $8.501 para los hombres, con un aumento de 6,2% en el mismo período", agregó el reporte oficial.