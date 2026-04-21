Gobierno se abre a eventuales rebajas de tarifas de TAG y peajes

En el marco del alza de los combustibles, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, inició conversaciones con parlamentarios en torno a la posibilidad de aplicar rebajas a los precios del TAG y los peajes, mediante la revisión de contratos de concesiones.

"Cada contrato de concesión -hay decenas de ellos- tiene estructuras diferentes: algunos tienen posibilidad de ser modificados y otros no, y éstos se modifican para incorporar obras, modificar condiciones de seguridad -como se hizo en el gobierno pasado- y también modificar tarifas, como se hizo en el gobierno del Presidente Piñera", explicó el secretario de Estado.

Arrau añadió que "estamos analizando cada uno de esos factores, con múltiples empresas prestadoras de servicios -principalmente las que están en autopistas urbanas, en esta primera instancia-, viendo si hay posibilidades de hacer algo en cada uno de estos aspectos".

"Es un proceso que va a tomar varios meses, pero ya estamos trabajando. De hecho, empezamos a trabajar en este tema incluso antes de asumir el Gobierno, porque era un compromiso que teníamos", aseguró el titular del MOP.

Al cierre de una mesa de trabajo que la autoridad sostuvo ayer lunes con legisladores del Partido Republicano, la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Socialista, se acordó que el Gobierno dé cuenta mensualmente de avances en la revisión de contratos.

La diputada comunista Sofía González, que de momento no forma parte de estas conversaciones, valoró "la apertura al diálogo del ministro de Obras Públicas para considerar la rebaja", mas estima que su propuesta inicial es "insuficiente".

"Para eso, presenté justamente un proyecto de resolución -que fue apoyado por una gran transversalidad de diputados y diputadas- que primero, plantea que sean considerados también los peajes, especialmente aquellos que están en las carreteras de regiones. También hemos incorporado la posibilidad de que el propio ministro se siente a negociar con las concesionarias", puntualizó la opositora.

Reparos de exministras

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), Gloria Hutt, advirtió que "no hemos sido convocados a esa conversación", aunque espera que el gremio pueda involucrarse más adelante.

"Una conversación de ese tipo tiene que ser necesariamente uno a uno, porque hay diferencias en los contratos. No se puede cambiar una variable tan clave como la tarifa sin consultar a ellos como inversionistas", relevó la también exministra de Transportes.

En tanto, para la exministra de Obras Públicas de la Administración Boric, Jessica López, lo planteado por Arrau es "un anuncio riesgoso", tomando en cuenta que "estamos hablando de múltiples contratos" que se actualizarían para efectuar los recortes.

Aludiendo al relato del Gobierno con respecto a los combustibles, la exautoridad apuntó: "Creo que así como se dijo que hay que decir la verdad a la gente, hay que (transparentar que) cualquier rebaja en el pago de los peajes, alguien la va a tener que pagar. En general, cuando la paga el Estado, la pagan los que usan las autopistas y los que no también".