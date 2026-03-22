Fenabus llamó a evitar que ajuste al Mepco lo termine pagando el usuario
El gremio del transporte interurbano manifestó su "preocupación" por el anuncio del Gobierno y señaló que cualquier modificación "debe cuidar el funcionamiento del transporte en bus".
"Se corre el riesgo de presionar al alza las tarifas, trasladando el problema a millones de personas que utilizan diariamente el bus", advirtió.
"El combustible es uno de los principales insumos de la industria de los buses y cualquier alza brusca afecta la continuidad y sostenibilidad de los servicios", alertó Fenabus.