Fenabus llamó a evitar que ajuste al Mepco lo termine pagando el usuario

La Federación Nacional del Transporte Rural, Interurbano, Internacional, Privado, Turismo e Industrial (Fenabus) se refirió este domingo a la modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) por parte del Gobierno de Kast y llamó a evitar que el ajuste lo termine pagando el usuario.

"Vemos con preocupación que un recorte al Mepco aplicado al diésel pueda traducirse en un aumento relevante de los costos operacionales del sector. El combustible es uno de los principales insumos de la industria de los buses y cualquier alza brusca afecta la continuidad y sostenibilidad de los servicios", advirtió el gremio.

"Si estos mayores costos no son mitigados, se corre el riesgo de presionar al alza las tarifas, trasladando el problema a los millones de personas que utilizan diariamente el bus para trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales. El impacto sería especialmente duro en aquellas zonas cuya principal o única alternativa de movilidad es el transporte terrestre", alertó a través de su sitio web.

En ese sentido, Fenabus enfatizó que comparte "la preocupación por la estabilidad de las finanzas públicas" que ha manifestado la Administración de José Antonio Kast, pero hizo hincapié en que "cualquier cambio al Mepco debe ser gradual y considerar de manera integral sus efectos en el transporte, la conectividad territorial y el costo de vida de las personas".

Finalmente, el gremio llamó a las autoridades a "abrir espacios de diálogo técnico y políticos con los actores del sector con el fin de construir soluciones equilibradas que compatibilicen responsabilidad fiscal con protección a los usuarios y estabilidad del sistema de transporte en bus".