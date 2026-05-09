Juan Pedro Rojas, urgenciólogo y director médico de Fast Clinic, comentó en Cooperativa el brote de hantavirus al interior del crucero MV Hondius, que zarpó desde Argentina hacia Europa y que ya suma tres fallecidos y varios contagiados, entre ellos tres chilenos.

El experto precisó que la variante "Andes", detectada en la embarcación, se encuentra presente en Argentina y en Chile y es la que permite el contagio entre humanos, que, de todos modos, es "muy raro y poco frecuente".

"El contagio más habitual (con el virus) es a través de las deposiciones, la orina o la saliva de los roedores, que se volatiliza y se inhala. (…) El contagio humano-humano había estado descrito en algunos brotes de hanta en Argentina, en personas que habían tenido contacto muy estrecho, contacto viviendo bajo el mismo techo, contacto con secreciones, con saliva, pero de manera muy aislada. De manera muy excepcional se había reportado el contagio persona a persona", enfatizó.

Las formas tradicionales de prevenir un contagio de hantavirus son: ventilar los espacios, por ejemplo, por al menos 30 minutos una cabaña que ha estado mucho tiempo cerrada, y "después, con el uso debido de mascarilla, se debe asear y no barrer en seco, porque se puede volatilizar e inhalar el virus. Se debe limpiar con cloro y ventilar", detalló.

A la vez, "cuando hay camping en zonas de senderismo -el sur de Chile, el sur de Argentina, la Patagonia-, tienen que ser zonas que ojalá estén lo más abiertas posible. No hay que meterse dentro de arbustos o de árboles para armar la carpa, porque ahí es donde están los ratones y donde te puedes encontrar con deposiciones o con orina".

En caso de sospecha de contagio, "si partes con alguno de los síntomas durante la semana uno a ocho (que es el periodo de incubación), tienes que acudir a un servicio de urgencia para que te hagan los exámenes pertinentes y se descarte que tengas la presencia de hantavirus", advirtió el doctor Rojas.

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