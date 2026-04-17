Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Transportes

Camioneros pidieron congelamiento del diésel a Louis de Grange, que lo estimó inviable

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La Confederación del Transporte de Carga sugirió un plazo de seis meses, para dar previsibilidad a los costos operativos.

Aunque la respuesta inicial ya fue negativa, el gremio continúa en "estado de alerta".

Camioneros pidieron congelamiento del diésel a Louis de Grange, que lo estimó inviable
 ATON (referencial)

"Ningún país está en condiciones de garantizar un congelamiento del precio internacional del petróleo", señaló el ministro de Transportes.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) informó a través de una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast que se mantendrá en "estado de alerta" y en seguimiento permanente ante el alza del precio de los combustibles, especialmente del diésel.

Pese a lo anterior, el gremio optó por dar un tiempo de espera al Gobierno, señalando que confía en la posibilidad de "avanzar en soluciones concretas que entreguen alivio y certezas al sector".

En ese marco, dirigentes de la CNTC sostuvieron una reunión con el ministro de Transportes, Louis de Grange, junto a subsecretarios de esta misma cartera, además de Economía y Minería.

Tras la cita, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, manifestó "esperanza y convicción de que va a haber medidas definitivas", subrayando la importancia del rubro en el abastecimiento del país: "Seguiremos llevando los alimentos, llevando los remedios", afirmó.

Imagen foto_00000002
La reunión se realizó en las dependencias del Ministerio de Economía.

Por su parte, el vicepresidente del gremio, Iván Mateluna, indicó que "serán las bases las que deberán pronunciarse respecto de las propuestas del Ejecutivo", en medio de la evaluación de eventuales movilizaciones.

Entre las principales demandas del sector figura el congelamiento del precio del diésel por un periodo acotado, idealmente de seis meses, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad a los costos de operación. Se trata, según el gremio, de una de las medidas más relevantes y complejas dentro de sus solicitudes.

Desde el Gobierno, el ministro De Grange valoró el diálogo con los camioneros y destacó señales positivas en el escenario internacional, en medio de la crisis de precios del petróleo.

"Estamos optimistas respecto a la solución pronta a esta crisis", afirmó, apuntando a mejoras en los valores externos.

No obstante, respecto de la posibilidad de congelar el precio del diésel, la autoridad sostuvo que, si bien se comprende la solicitud del gremio, "ningún país está en condiciones de garantizar un congelamiento del precio internacional del petróleo", debido a su alta dependencia de factores globales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada