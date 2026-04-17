Camioneros pidieron congelamiento del diésel a Louis de Grange, que lo estimó inviable

La Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) informó a través de una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast que se mantendrá en "estado de alerta" y en seguimiento permanente ante el alza del precio de los combustibles, especialmente del diésel.

Pese a lo anterior, el gremio optó por dar un tiempo de espera al Gobierno, señalando que confía en la posibilidad de "avanzar en soluciones concretas que entreguen alivio y certezas al sector".

En ese marco, dirigentes de la CNTC sostuvieron una reunión con el ministro de Transportes, Louis de Grange, junto a subsecretarios de esta misma cartera, además de Economía y Minería.

Tras la cita, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, manifestó "esperanza y convicción de que va a haber medidas definitivas", subrayando la importancia del rubro en el abastecimiento del país: "Seguiremos llevando los alimentos, llevando los remedios", afirmó.

La reunión se realizó en las dependencias del Ministerio de Economía.

Por su parte, el vicepresidente del gremio, Iván Mateluna, indicó que "serán las bases las que deberán pronunciarse respecto de las propuestas del Ejecutivo", en medio de la evaluación de eventuales movilizaciones.

Entre las principales demandas del sector figura el congelamiento del precio del diésel por un periodo acotado, idealmente de seis meses, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad a los costos de operación. Se trata, según el gremio, de una de las medidas más relevantes y complejas dentro de sus solicitudes.

Desde el Gobierno, el ministro De Grange valoró el diálogo con los camioneros y destacó señales positivas en el escenario internacional, en medio de la crisis de precios del petróleo.

"Estamos optimistas respecto a la solución pronta a esta crisis", afirmó, apuntando a mejoras en los valores externos.

No obstante, respecto de la posibilidad de congelar el precio del diésel, la autoridad sostuvo que, si bien se comprende la solicitud del gremio, "ningún país está en condiciones de garantizar un congelamiento del precio internacional del petróleo", debido a su alta dependencia de factores globales.