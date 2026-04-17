Trump en su red social: "Irán acordó no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz"

Donald Trump aseguró este viernes que Irán accedió a no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz, la estratégica vía de crudo y mercancías en el centro de las tensiones de la guerra en Medio Oriente.

"Irán ha acordado no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz. ¡Ya no será utilizado como un arma contra el mundo!" escribió Trump en su red Truth Social.

Según el estadounidense, este es "un día grandioso y brillante para el mundo".

Trump ya había celebrado en la misma red social el anuncio del Gobierno iraní sobre la completa reapertura del paso marítimo, aunque advirtió de que el bloqueo de la Armada estadounidense a las costas iraníes se mantiene en vigor hasta que ambos países lleguen a un acuerdo que ponga fin al conflicto, iniciado por EE.UU. e Israel el 28 de febrero.

El líder republicano predijo que "este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados".

El mandatario ordenó el bloqueo naval a los buques que entren o salgan de puertos iraníes tras el fracaso de las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad, donde se espera que se retomen pronto las negociaciones, con la mediación de Pakistán.

La interrupción del paso por el estrecho, como represalia de Irán por los ataques estadounidenses e isralíes, ha provocado una enorme incertidumbre en los mercados mundiales, disparado el precio del crudo y afectado a la economía global, a la par de contribuir a la desestabilización de Oriente Medio.

"Totalmente abierto"

Irán anunció más temprano que Ormuz, por donde pasa el 20 por ciento del petróleo mundial, se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", dijo en X el canciller iraní, Abás Araqchí.

La ruta mencionada por el jefe de la diplomacia iraní consta de una vía de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso.

Araqchí anunció la reapertura del estratégico estrecho después de que la pasada noche entrara en vigor un alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel tras unas negociaciones mediadas por Washington.

El fin de las hostilidades en el Líbano era una de las diez condiciones del alto el fuego el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el pasado día 8, pero Israel continuó atacando el territorio libanés a pesar de ello, en unos bombardeos en los que murieron más de 2.200 personas, según las autoridades libanesas.

Estados Unidos, en tanto, impuso su propio bloqueo a embarcaciones con origen o destino en puertos iraníes, luego de que las negociaciones entre ambas partes -realizadas el sábado en Islamabad con mediación de Pakistán- no lograran un acuerdo.

Al mismo tiempo, Teherán se comprometió a permitir la navegación de buques por Ormuz como parte del acuerdo con Washington, pero de hecho el tránsito de barcos disminuyó tras la entrada en vigor de la tregua.

En ese contexto, Trump afirmó que ve posible no tener que prorrogar el alto el fuego con Irán más allá del miércoles, al considerar que ambas partes podrían alcanzar pronto un acuerdo.