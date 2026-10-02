Ciclistas criticaron las restricciones y exigencias que personal del Parque Metropolitano de Santiago (Parquemet) comenzará a aplicarles a partir de diciembre en el Cerro San Cristóbal, que contemplan un empadronamiento, la obligación de ocupar chaleco reflectante y hasta registrar su grupo sanguíneo en caso de una emergencia, entre otras.

"Es realmente absurda la medida. Nosotros acá en el parque creemos que, antes de que hagan una medida tan dura como esa, debiera primero haber más información (vial) y (más) señalética. Si uno viene normalmente al cerro, tampoco es que vea que estás bajando muy loco", dijo, en referencia a los rápidos descensos que suelen hacer los ciclistas; una de las razones por la que el Minvu apoya las restricciones.

Otro ciclista expresó: "No me parecen bien (las exigencias), porque desincentiva el deporte y creo que no aborda realmente el problema. Creo que hay una desinformación; poner restricciones nunca ayuda".

Desde Carabineros, en tanto, manifestaron su preocupación por las conductas que se registran en el recinto y destacaron el trabajo coordinado con Parquemet para reforzar la prevención, la señalización y la convivencia de tránsito.

"Hemos notado ese desconocimiento de la norma y es por eso que nosotros como Carabineros nos encontramos aquí con la finalidad de poder dar a conocer esos derechos y, principalmente, fiscalizar las obligaciones. Nos hemos reunido con personal del parque para establecer puntos críticos, nueva señalética, áreas de responsabilidad", explicó el teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura del Tránsito.

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