Poduje anunció exigencias para ciclistas en el cerro San Cristóbal

A partir de diciembre, todos los ciclistas que ingresen al cerro San Cristóbal deberán estar inscritos en un registro obligatorio del Parque Metropolitano y portar un chaleco reflectante con un código identificatorio visible, una exigencia impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para -aseguran- fiscalizar los excesos de velocidad y resguardar la seguridad de los peatones.

La medida fue anunciada por el ministro de la cartera, Iván Poduje, en medio del debate por la convivencia vial entre los deportistas y el público general que transita por los senderos y calzadas del recinto capitalino.

A través de su cuenta de X, el titular del Minvu argumentó la urgencia de regular los desplazamientos, ya que "hay ciclistas que no respetan la velocidad y ponen en riesgo la seguridad de niños y adultos mayores que caminan por el parque".

La medida busca individualizar y sancionar conductas imprudentes reiteradas en sectores compartidos con peatones. (FOTO: ATON)

En esa misma línea, el secretario de Estado especificó que para el uso de este medio transporte en el cerro "deberán inscribirse y portar un chaleco reflectante con un código identificatorio".

Según indicó la autoridad, el objetivo de este distintivo visible es facilitar la identificación inmediata de los infractores y permitir la aplicación de sanciones cuando no se respeten las normas viales del parque.

Zonas críticas y límite estricto de 30 km/h

Desde la administración del Parque Metropolitano señalaron a La Tercera que la mayor preocupación radica en los descensos a alta velocidad y maniobras imprudentes en puntos de alta afluencia peatonal, especialmente durante los fines de semana.

Si bien la entidad reconoció que la mayoría de los usuarios mantiene un comportamiento prudente, detectó grupos que sobrepasan con frecuencia los márgenes permitidos.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, fundamentó la decisión señalando que "hay ciclistas que no respetan la velocidad". (FOTO: ATON)

Por ello, desde Parquemet recordaron que la velocidad máxima permitida es de 30 km/h: "No se trata de una recomendación, sino de una norma establecida para la circulación al interior del parque", puntualizaron.

Bajo esta disposición, el límite rige con carácter mandatorio para todas las bicicletas a lo largo de las distintas rutas del cerro.

Accidentes y atenciones de emergencia a la baja

El anuncio del nuevo empadronamiento se produce en un escenario donde las caídas en bicicleta han disminuido al interior del recinto. Según las cifras oficiales, las asistencias médicas de urgencia mostraron una baja sustancial en 2026.

La disposición se dio a conocer en paralelo a una baja interanual de 38,2% en las atenciones de ambulancias por caídas durante 2026. (FOTO: ATON)

Entre enero y agosto de 2025 se registraron 131 atenciones de ambulancia, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra se redujo a 81 casos, lo que representa una disminución del 38,2% (50 atenciones menos). En todo 2025, el total de atenciones había llegado a 199.

Desde Parquemet puntualizaron que estos registros corresponden a caídas generales y no demuestran por sí solos un exceso de velocidad.